【荷里活有個大老千】利穎怡講唔同方言獲激讚：第一次有人留意到

如果大家有看TVB節目《東張西望》，相信大家一定會留意到一班靚女主持，當中有一位美女外景主持利穎怡（Joan），下巴尖尖，樣子甜美，身材玲瓏浮凸，一直以來都深受網民歡迎。最近她在劇集《荷里活有個大老千》中飾演于素秋一角亦備受讚賞，Joan今日（8日）在IG Post了一段在劇中演出的片段，更留言感謝粉絲的支持。

利穎怡在劇中飾演于素秋，演繹不同方言，備受好評。（電視截圖）

Joan在IG上寫道：「今年新年特別開心，收到很多朋友同事粉絲對我的努力有所肯定。以前大家只會笑我演技浮誇、不會演戲，今年終於有人覺得我演得好。昨晚去拜年一位首次見面的朋友還說得出我第幾集出場，實在太受寵若驚！」自己的演出終於獲得好評，Joan在接受《香港01》訪問時都表示很開心：「第一次有人留意到，真係好感恩。藝員科Whatsapp封信話我知入咗呢套劇嘅時候我都未知做咩角色，後來知道係做于素秋，我就搵返秋姐接受訪問啲片，先知道佢本身嘅口音，所以我都盡量嘗試做返個鄉音。」

Joan由TVB第26期藝員訓練班畢業，參與了不少戲劇演出。（電視截圖）

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加拿大多倫多大學經濟學畢業的Joan，返港後從事公關工作，因而認識不少模特兒及演員，因緣際會開始做臨時演員，後來更轉做特約演員，有份客串《愛．回家》：「導演以為我係訓練班出身，仲鼓勵我去考藝員訓練班，好好彩又真係畀我考到。」Joan在2015年加入《東張西望》成為外景主持，她也很感謝同期藝練班同學黃耀英：「當時佢同林泳淘都做緊《東張》，佢知我中英文都流利，就介紹我Interview。入咗去之後學到好多嘢，口才都好咗。」

Joan在主持《東張西望》時經常以小背心街訪，大受網民歡迎。（電視截圖）

Joan由藝訓班畢業後參與了不少戲劇演出，但一直未有代表作，她坦言當初被批演技差的時候都很失落：「好想有好成績，但出到嚟大家淨係會笑你，挖苦你。之後我就出去讀唔同嘅演戲班，參加劇團，自己拍微電影，仲做埋剪片。當我剪嘅時候先發現咩鏡頭應該做咩表情好啲，幫助到我演技提升。」要兼顧《東張》的主持工作，又要拍劇，但Joan就表示很珍惜每個機會：「我會想Keep住主持，但我都想有多啲機會拍劇。雖然秋姐戲份唔多，但都係一個機會。」

Joan身材相當好！（Facebook圖片）

Joan上月被爆遞交擬結婚通知書，將下嫁35歲關姓男友，但對於感情她就希望保持低調：「排隊時候被人踢爆大家都誤會我已經結婚，定咗日子不過暫時唔公布住啦。因為大家現在都係事業拼搏期，所以婚後唔會減少工作，希望大家不要減少比我嘅機會吖！我會更努力，用我的熱誠打動大家。（咁婚後會唔會避免性感演出？）主要睇個角色有冇得發揮，性唔性感唔係第一考慮因素。」期待Joan更多演出！

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