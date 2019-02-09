霍汶希女兒祝佢年生貴子　容祖兒：你話畀佢聽過咗期啦！

Mani都係一個靚媽嚟。(IG圖片)

現年46歲的英皇高層霍汶希 (Mani) 多年來一直單身，卻於2013年的母親節當天，突然在微博上自爆自己於兩年前 (即2011年) 已誕下一名女兒，取名Honey，還post了她與囡囡的合照同大家開心share，宣布成為單親媽媽，相中的Honey眼仔碌碌加上肥嘟嘟，非常可愛。據悉Mani當年在美國秘密產女，有消息指Honey的生父是廣州富商賀丹青，Mani並未有透露女兒生父是誰，不過就坦言與對方已經分開，兩人仍保持朋友關係，有聯絡和見面。

Main喺2013年post咗佢與囡囡張相宣布自己做咗單親媽咪。（微博圖片）

時間一眨眼就過，昔日的得意BB女Honey如今經已7歲了，Mani日前就激罕地公開了疑似女兒的近照，並留言表示：「我的小法拉已經變長大了，變了一位美少女。」相中的女孩子的確是小美人一名，眼大大臉尖尖，擁有一副美人胚子，一班藝人同網民都留言激讚好靚女。

佢哋兩個感情好close。

Mani日前更在IG上分享了女兒寫給自己的新年賀卡，佢竟然祝單身的Mani「年生貴子」，真係童言無忌。搞Mani不禁表示：「是否玩嘢？」就連容祖兒也留言說︰「你話比（畀）佢聽過左（咗）期啦﹗」相當抵死，Mani則回覆她說︰「咁我又未到更年期﹗」來反擊，非常搞笑。

Honey祝媽咪年生貴子。(ig圖片)

祖兒嘅留言好抵死。

不過講咗咁耐，原來合照中的那位女孩子唔係Mani囡囡，而係佢嘅姨甥女。Mani亦喺IG上出Po澄清，並表示「我姨甥女點睇都似17歲，何來七歲呢」。

Mani即刻喺IG上澄清。（IG截圖）

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