【開心速遞】傻強被Out　馮奕森交代去向：演藝路上，我不回頭

傻強已正式離開咗《愛‧回家》。

甫踏入2019年無耐，無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》雖然會添食加拍至720集，但就有人氣角色相繼離開劇組，繼博士（馬貫東飾）與Mandy（謝芷倫飾）因為拍其他劇而要離「家」之外，早前就連傻強 (馮奕森飾) 都無得留低，他今次更是無聲無色地被Out走，劇情突然講述傻強去西伯利亞留學了，甚至連講拜拜道別的機會都無。網民紛紛表示好唔捨得傻強，又留言追問原因，大呼：「還我傻強！」不過馮奕森對於自己無得再拍該劇的原因並沒有透露半句，不禁惹來各種揣測。

大家都好唔捨得傻強。

傻強一角明明深受觀眾同網民歡迎，其戇直搞笑的丑角形像深入民心，去年曾經有一段時間他的戲份亦明顯多了，正當大家覺得傻強慢慢開始上位，想不到他卻突然被「消失」。而剛巧他早前客串演出的FOX劇集《心冤》播映了，飾演警察的他只於第一集有份出鏡，且只有幾秒的鏡頭和一句對白，不過就好大機會是因為這短短的幾秒戲份，而令他觸怒了TVB。事實是《心冤》第一集播出後不久，他就無得再演出《愛‧回家》，未知是巧合，還是他真的因此得罪了方丈。之前江嘉敏也曾因為接拍了ViuTV的劇集《三一如三》而激嬲了TVB，遭掟入雪櫃。

馮奕森於FOX嘅劇集《心冤》客串演出。

昨晚馮奕森終於開腔回應被飛一事，他說：「其實對於《愛‧回家》我亦都無咩嘢可以回答，我只能夠講一切有最好嘅安排，我依然係喺公司，依然都係活躍嘅，大家會繼續喺電影框上面見到我嘅，我人係安好嘅，無事無事，大家放心。演員路真係唔易行，當中有風都有沙，我有責任時人哋亦有責任，互相都有責任，所有嘢都可以做得更加好，更加盡善盡美嘅，我亦都希望嚟緊嘅日子會有更好嘅performance畀大家睇，依然會等待一個更好嘅角色。」

佢話一切有最好嘅安排。

他又感恩公司給他演出傻強的機會：「其實公司對我好好嘅，高層都對我好好嘅，佢哋都體諒我，肯畀我演呢個咁爆嘅角色，傻強帶咗畀我好多嘢，但沒有最好只有更好，我都希望有更多嘅嘗試。」始終未有透露真正的原因，笑言：「要講原因有十萬個嘅，總之我會一直走，不回頭，期待有更好嘅演出。」他表示現正在放大假，稍後將會演出新劇《十八年後的終極告白》：「唔算太多戲份但個角色突出嘅，我做陳山聰嘅頭馬，到時大家可以留意下。」

佢話傻強呢個角色帶畀佢好多嘢。

一齊重溫返佢做傻強嘅演出吖，仲有佢喺《心冤》嘅片段。

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