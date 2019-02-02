【開心速遞】傻強無聲無息被Out　網民接受唔到安凌強壯拆夥

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》至今已經播出了500多集，收視同口碑俱佳，2019年元旦單集收視更有30.5點，早前珍姐（無綫電視戲劇製作助理總經理曾勵珍）就宣布添食加拍至720集，有望挑戰《真情》的1128集。不過有不少角色卻未能繼續於劇中出現，繼早前宣布離開劇組的博士（馬貫東飾）與Mandy（謝芷倫飾）之外，近日又再有一名角色要離開《開心速遞》喇，呢個就係馮奕森飾演的傻強！

安凌強壯唔會再出現喇，嗚嗚……（電視畫面）

第505集係傻強最後一集嘅演出。（電視畫面）

傻強人如其名走傻傻更更路線，其戇直搞笑的丑角形像深入民心，深受劇迷同網民的歡迎，去年曾經有一段時間他的戲份亦明顯多了。他與金城安（周嘉洛飾）、朱凌凌 （吳偉豪飾）以及阿壯（焦浩軒飾）的大學四子安凌強壯，一直為大家帶來了好多歡樂。

他與熊尚善（滕麗名飾）的一段「母子戀」劇情亦非常搞笑，之後又獲安排有女朋友Dorothy（邱晴飾），正當大家覺得傻強慢慢開始上位，期待他有更多的演出之際，豈料如今卻在毫無預兆之下悄然告別，令網民大呼：「還我傻強！」紛紛留言以示不滿，甫踏入2019年就接連有人氣角色冇得留低，實在令人難以接受。

傻強同熊尚善嘅「母子戀」好搞笑。（電視畫面）

傻強今次真是走得非常之突然，第505集入面傻強還好地地與其他三子一起演出，安凌強壯依然齊齊整整，劇情亦完全沒有舖排過他將會離開。之後到了第506集一開始就講金城安和朱凌凌在幫傻強整理物資，兩人以對話交代了傻強獲得西伯利亞的大學給予的獎學金，為要霸住學位而要立即飛到那邊留學，人已走，就連讓他道別同大家講拜拜的機會都沒有，而第505集就成為傻強最後一集於《開心速遞》的演出了。

安凌強壯三子幫傻強執嘢，從此再唔會有傻強了。（電視畫面）

傻強的IG就post了他與阿壯的合照寫住：「We trust #BRO #IWILL」而阿壯的IG同樣post了兩人的合照並留言話：「珍惜珍惜你的人，忽視忽視你的人。好兄弟，有緣再聚」，但並未有交代離「家」的原因。香港01記者聯絡了安凌強壯四子想了解一下，馮奕森、周嘉洛以及吳偉豪均未有回覆，焦浩軒亦沒有透露半句。

傻強未有交代離開劇組原因。

點擊下圖重溫傻強喺《開心速遞》入面嘅演出：