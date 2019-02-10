【父女戀？】英婦親生女兒當上小三　老公最終變成女婿

不少人將女兒比喻為前世的情人，但如果真的愛錫到要娶她為妻，卻是相當恐怖的一件事。英國節目《Age Gap Love》拍攝了忘年戀的個案，當中有父女戀、母子戀，但其中一對夫婦大衛(David Hargreaves)及莎拉(Sarah)，竟然曾經是父女關係，而且莎拉生母安瓦金斯(Ann Watkins)更讓出老公給女兒，事件令各界震驚，究竟為何這個家庭會七國咁亂？下文為大家詳盡解釋。

英國婦人安瓦金斯再婚後發現小三，竟是自己的親生女兒。（網上圖片）

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英國節目《Age Gap Love》拍攝了多對忘年戀的夫婦，如何解決各種生活難題，令婚姻美滿，不受年齡阻礙。當中有一對夫婦大衛及莎拉，二人年齡分別是69歲及28歲，足足相差41年，不過最令人嘖嘖稱奇是他們曾經是父女關係，原來大衛的太太莎拉，曾經是他的繼女，雖然二人沒有血緣關係，卻始終有違倫常，婚姻亦不獲家人祝福支持，結婚的時候雙方家人均未有出席。

大衛跟莎拉接受《Age Gap Love》訪問，大晒恩愛，想不到二人曾經是父女關係。（網上圖片）

大衛跟年輕41年的繼女莎拉結婚，但婚姻一直未獲雙方家人祝福。（網上圖片）

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這段非比尋常的關係，始於莎拉生母安，原來當年她跟首任丈夫育有兩名女兒，之後帶著16歲的小女兒莎拉改嫁給第二任丈夫大衛，一家人感情融洽和睦。但某天她去照顧剛生育的大女兒後，回家卻發覺女兒變得有些古怪，本來由她駕車接載女兒上學，之後女兒卻堅持要讓繼父接送，3個月後，安忍不住爆發，要親自接載女兒，此時莎拉及大衛終於承認二人已經發生了關係。

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莎拉年輕時也是大美女，但跟繼父搭上，始終有違倫常。（網上圖片）

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莎拉生母驚覺女兒跟繼父亂倫，傷心難過之外，亦選擇了離婚讓愛，而兩年後，莎拉18歲時即跟大衛結婚，婚後育有一對雙胞胎。10年過去，大衛和莎拉依舊恩愛，更拍攝了電視節目，分享他們的忘年戀。最離奇是莎拉反過來怪責母親，母女曾經試過在超市偶遇，莎拉竟然威脅要駕車撞死生母，看來對於當年婚禮未被祝福，一直耿耿於懷，莎拉母親不但失去丈夫，母女更從此一刀兩斷。