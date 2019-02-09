【瘋子教授大字典】《牛津英語詞典》無名英雄　竟是精神病殺人犯

電影《瘋子．教授．大字典》由米路吉遜及辛潘主演，故事改編自西蒙溫切斯特(Simon Winchester)的同名小說，將《牛津英語詞典》背後的故事，向觀眾娓娓道來，原來詞典編纂的幕後功臣，除了第一任主編詹姆斯穆雷(James Murray)，還有一名患有精神病的殺人犯邁納(W.C.Minor)，為何這位高級知識分子會被困精神病院？下文為大家道出他悲慘無奈的一生。

米路吉遜飾演《牛津英語詞典》的第一任主編穆雷，片中跟邁納憑20年的書信往來成為好友。（網上截圖）

《牛津英語詞典》於1876年開始，由詹姆斯穆雷擔任這本工具書的第一任主編，他向各界徵求對英文有興趣的志願人士，提供詞典的內容，此時穆雷收到邁納的來信，向他提供英文詞條，穆雷及邁納雖然素未謀面，卻共同為詞典而努力，20年來純粹靠書信來往，建立起深厚友誼，而穆雷開始對這位學識淵博的朋友產生好奇，但在出發探望對方時，才發現這位好友竟然是一名犯了殺人罪的精神病人，要在布羅德莫精神病院終其一生。

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辛潘飾演患上精神病的殺人犯邁納，要在病院囚禁終身。（網上截圖）

邁納為《牛津英語詞典》貢獻了大量詞條，完全是無私的奉獻。（網上截圖）

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邁納是《牛津英語詞典》背後的無名英雄，他本身的故事亦相當悲慘，曾是外科醫生的邁納，在美國南北戰爭時擔任軍醫，內戰結束後，他卻不幸患上了精神病，妄想被其他人迫害，某天他認為一名酒廠工人企圖闖入他寓所，他遂開槍射殺該名工人，雖然邁納因病患而被判無罪，卻要終身在精神病院治療，而他知悉《牛津英語詞典》徵求詞條，即無私地在病院內工作，而內容引文更涉及到醫學、經濟、哲學、藝術，有如此學識卻被困在病院，確是相當可悲。

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西蒙溫切斯特(Simon Winchester)的小說《瘋子．教授．大字典》，就是講述邁納的悲慘故事。（網上圖片）

或許由於邁納被囚禁在病院，所以他特別愛閱讀關於旅遊方面的書籍，讓思想有無限的翱翔空間，而他提供的詞條引文，更有一半是跟旅行或外國有關。遺憾的是直至1928年《牛津英語詞典》完整版才正式推出，而第一任主編穆雷及邁納也早已離世，看不到這本偉大工具書的誕生。