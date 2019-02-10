美國加州大學開班教BTS防彈少年團發跡史　全球A.R.M.Y爭住報讀

韓國天團BTS防彈少年團憑專輯《Love Yourself 轉 'Tear'》獲提名第61屆格林美獎最佳唱片包裝，防彈少年團7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、柾國、V和Suga昨日（9/2）已從韓國出發前往美國，準備出席香港時間明天（11/2）早上9時舉行的格林美獎。 眼見BTS防彈少年團的威水事跡越來越多，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）宣布推出名為「Next Generation Leaders: BTS」的春季課程，研究BTS防彈少年團出道近6年的發跡史！

BTS防彈少年團將出席格林美獎，競逐最佳唱片包裝。（網上圖片）

「Next Generation Leaders: BTS」是該校民主教育計劃（Democratic Education at Cal program，簡稱DeCal）課程之一，由兩名A.R.M.Y（BTS防彈少年團歌迷）創辦，課程將探索BTS防彈少年團的歷史、藝術才能、慈善和其他方面的事跡，以分析BTS防彈少年團在國際舞台的成功之路。課程簡介指出，課堂上會閱讀媒體報道、訪問、MV，並透過講課、放映片段、小組討論、撰寫每周感想等形式，讓學生多方面思考BTS防彈少年團如何走上顛峰。

有A.R.M.Y為BTS開設課程，探討偶像成名之路。（影片截圖）

「Next Generation Leaders: BTS」的課程咨詢環節於美國時間5日傍晚舉行，當時一眾學生正收看BTS防彈少年團在聯合國發表演說的片段，他們更特意拍照留念。有關合照和課程簡介在網上流傳後，隨即引起大批A.R.M.Y關注，希望能夠報讀BTS防彈少年團的課程，「Next Generation Leaders: BTS」也宣告額滿。雖然有不少校外A.R.M.Y希望修讀課程，建議兩位創辦人於網上開班，創辦人在Twitter回應：「我們也正考慮（設立網上課程）……目前我們仍在測試階段，直至所有東西完善之前，我們不會公開任何課程資料，或會考慮課程完結後公開教材。我們明白全球不少人想報讀課程，但畢竟我們第一次執教，所以我們希望先將焦點集中在我們的學生身上。」

多位UC Berkeley學生出席課程簡介，齊齊欣賞BTS防彈少年團在聯合國的演說片段。（網上圖片）

「Next Generation Leaders: BTS」創辦人感謝各地A.R.M.Y支持，惟課程仍在起步階段，所以不接受校外人士報讀。（網上截圖）

雖然無得去UC Berkeley上堂，大家都一樣可以睇圖回顧BTS嘅威水史！