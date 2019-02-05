BTS防彈少年團出席格林美擔任頒獎嘉賓　Suga獲封「閔預言家」

第61屆格林美獎將於香港時間11日早上9點隆重舉行，韓國天團BTS防彈少年團憑專輯《Love Yourself 轉 'Tear'》獲提名最佳唱片包裝獎，當日7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、柾國、V和Suga不但會出席這個國際矚目的音樂盛典競逐獎項，還會擔任頒獎嘉賓，成為韓國史上首隊參與格林美獎的歌手。鑑於過去Suga不時提及希望出席格林美獎，如今夢想成真，所以A.R.M.Y.（BTS防彈少年團粉絲）均封Suga為「閔預言家」。

BTS防彈少年團將於下星期一擔任格林美頒獎嘉賓。（視覺中國）

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BTS防彈少年團去年橫掃多個國際音樂頒獎禮，包括Billboard Music Awards、American Music Awards、MTV歐洲音樂大獎、Teen Choice Awards等，難怪BTS防彈少年團會希望染指被視為音樂界指標的格林美獎。去年BTS接受美國雜誌《J-14》訪問，主持人問及防彈少年團未來目標時，Suga略帶猶豫表示想參與格林美獎，其後Suga參與不同節目時，也再三強調希望能登上格林美獎舞台，因此，BTS防彈少年團宣布將會出席格林美獎時，有韓國網民封Suga為「閔預言家」，內地網民更笑指Suga是「錦鯉」（類似香港的許願樹）。至於BTS防彈少年團能否勇奪最佳唱片包裝獎，就要等待下星期一格林美獎分曉。

Suga曾在訪問提及希望可以參與格林美獎，當時他談及這個願望時一臉尷尬，沒想到最終會夢想成真。（影片截圖）