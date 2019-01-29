BTS防彈少年團入圍KMA獲業界肯定　乘勢追擊上半年出新歌？

韓國天團BTS防彈少年團早前在首爾歌謠大賞宣布正在籌備新專輯，令一眾A.R.M.Y（BTS防彈少年團歌迷）引頸以待。今日（29日）有當地傳媒報道，BTS防彈少年團的7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、柾國、V和Suga在南陽州秘密拍攝新歌MV，並於今年上半年面世。不過，BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂迅速否認有關報道，又表示確定推出新作的時間後會向大家公布。

BTS防彈少年團曾透露正準備新專輯，不過Big Hit娛樂否認已經秘密拍攝新歌MV。（網上圖片）

另外，2019年韓國大眾音樂獎（KMA）今日上午公布入圍名單，KMA是由大眾音樂評論家，音樂記者，音樂製作人等不同領域的音樂家門評選出過去一年最優秀歌手和作品，對當地歌手而言，成功入圍已是實力肯定，能夠獲獎更是非常光榮。BTS防彈少年團憑專輯《LOVE YOURSELF 結 'Answer'》入圍「年度唱片」，而歌曲《Fake Love》和《IDOL》也入圍「年度歌曲」，BTS防彈少年團還獲提名「最佳流行唱片」、「最佳流行歌曲」和「年度音樂人」。KMA將於2月26日公布得獎名單，無論當日結果如何，BTS防彈少年團的音樂實力已獲得業界肯定。

BTS防彈少年團在過去一系列頒獎禮橫掃各大獎項，而今次成功入圍KMA更是業界對BTS過去一年成績的肯定。（網上圖片）