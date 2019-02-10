何家總動員探望賭王何鴻燊　何超蓮：爸爸好精神

97歲的賭王何鴻燊於年初四（8日）緊急送入養和醫院深切治療部（ICU）留醫，現已留院踏入第三日，大批傳媒依然在醫院門外留守，何家上下今日亦繼續先後到醫院「接更」探望何鴻燊。

何超蓮表示爸爸何鴻燊很精神。（陳順禎攝）

今日下午1時17分「三房」女兒何超蓮踏出醫院離開，簡單向在場記者交代父親狀況：「（爸爸）好好啊，（係唔係食粥？）係呀係呀，精神嘅！」三分鐘後同屬「三房」的兒子何猷啟到達醫院，未幾何超雲在1時24分踏出醫院，僅僅交代「OK啊」就急急腳跑到座駕離開。何猷啟在醫院逗留大約20分鐘就離開，表示能與爸爸傾偈狀況OK：「佢同大家講唔使擔心。」三太陳婉珍於下午2時25分離開，她稱何鴻燊在醫院打麻雀，被問到賭王何時能夠出院，她稱醫生還未跟他們講。

何超雲離開醫院。（陳順禎攝）

之後連甚少露面的「大房」女兒何超賢、何超雄、孫女何家華亦有現身醫院。直到晚上7時左右「二房」女兒何超瓊離開醫院接受傳媒訪問時表示爸爸病危只是傳言：「爸爸本來都住呢度㗎啦（養和醫院），身體唔好都係你哋傳，佢暫時呢段時間都要住喺呢度，因為佢需要做身體檢查，多謝各位關心。」隨後同是「二房」的女兒何超蕸及何超鳳於晚上7時15分踏出醫院離開。