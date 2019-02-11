「萬年女二」李多熙IG曬零P圖長腿　前凸後翹身材勁吸晴

韓國女演員李多熙出道17年，幾乎套套作品都未能擔正做女主角，所以又被稱為「萬年女二」。近年向來演技派的她在《Running Man》和《認識的哥哥》等人氣綜藝節目中表現出色，因而人氣急升，亦讓她接下不少藝能方面的通告。下月即將34歲的李多熙，除了童顏外，176身高的長腿更是羨煞旁人。

李多熙曾出演《Beauty Inside》、《聽見你的聲音》和《秘密》等多套人氣韓劇，可是她卻套套只演第二女主角，一直與女主角擦身而過。直至李多熙出演《Running Man》後，意外的綜藝表現令她人氣上升之餘，她一對白而直的長腿更成為焦點。李多熙身高176厘米，自出道已擁有一直又直又幼的美腿。而她亦不時在個人Instagram曬出短裙配膝上靴的生活照，露出誘人的絕對領域。

拍攝現場的李多熙，與右邊廣告照中的細長身材完全一樣。（網上圖片）

李多熙零P圖長腿照：

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近日李多熙就在IG放出多張，在廣告拍攝現場的照片。照片中可見，身材纖幼的李多熙身穿貼身牛仔褲和連身短裙等，大曬前凸後翹的身材。由於是現場拍攝的花絮照，在零P圖的情況下，一對直到不科學的長腿更是相當吸晴。而且遠看上去，34歲的李多熙可說是零贅肉，不少粉絲都紛紛留言表示「羨慕死人」！

李多熙下月將34歲，可說是相當童顏。（網上圖片）

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