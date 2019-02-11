BTS防彈少年團進軍格林美勁興奮　與獎項擦身而過仍橫掃Twitter

第61屆格林美獎於香港時間今日（11/2）早上9點隆重舉行，韓國天團BTS防彈少年團憑專輯《Love Yourself 轉 'Tear'》獲提名最佳唱片包裝獎（Best Recording Package），七位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、柾國、V和Suga齊齊盛裝現身格林美紅地氈和頒獎禮。過去Suga曾多次提及希望有份參與格林美獎，所以BTS防彈少年團在紅地氈接受傳媒訪問時，形容今次實在是「夢想成真」（Dreams come true）。

BTS防彈少年團成為韓國史上第一隊躋身格林美獎的組合。（Getty Images）

能夠參與這場國際盛事，BTS當然非常興奮。（影片截圖）

逐格睇BTS參與格林美獎靚相

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雖然BTS防彈少年團的《Love Yourself 轉 'Tear'》不敵St. Vincent的作品，無緣奪得《Masseduction》最佳唱片包裝獎，不過BTS防彈少年團的一舉一動仍然成為A.R.M.Y（BTS防彈少年團）焦點。在社交平台Twitter，有關BTS進軍格林美的標籤「#TearItUpBTS」成功殺入全球趨勢榜，氣勢不遜色於格林美的標籤「#GRAMMYs」。或許是難得有機會參與格林美，所以RM、Jin、Jimin、J-Hope、柾國、V和Suga表現非常雀躍，在紅地氈擺趣怪甫士，典禮期間也專心欣賞台上歌手的表演，而Suga更特意自拍留念，紀錄圓夢時刻。

BTS在台下專心欣賞演出。（影片截圖）

一直希望參與格林美的Suga特意自拍留念。（網上截圖）

「#TearItUpBTS」完全不遜色於「#GRAMMYs」。（網上截圖）

此外，BTS防彈少年團也擔任頒獎嘉賓，將最佳R&B專輯頒給H.E.R。在頒獎前，RM特別感謝A.R.M.Y將BTS防彈少年團送上格林美獎舞台。雖然BTS防彈少年團與獎項失諸交臂，RM也揚言：「我們會回來的！（We Will Be Back）」

BTS防彈少年團無緣獲獎，不過RM未有氣餒，揚言會回到格林美獎。（影片截圖）

睇下BTS行紅地氈嗰陣有幾開心！