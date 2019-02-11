ITZY未出道先爆紅　《DALLA DALLA》MV有望衝破千萬點撃率

韓國三大經理人公司之一JYP娛樂新女團ITZY明日（12/2）推出首張單曲專輯《IT'z Different》正式出道，由藝智、LiA、柳真、彩鈴和俞娜組成的ITZY在香港時間昨晚11點搶先公開新歌《DALLA DALLA》MV，直至目前為止，《DALLA DALLA》觀看次數已經超過700萬，可見K-pop迷對ITZY實在期待已久！

JYP新女團ITZY將於明日正式出道。（網上圖片）

ITZY的《DALLA DALLA》MV觀看次數已超過850萬。（網上截圖）

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ITZY是繼2015年TWICE之後，相隔四年再推出新團。數位成員出道前曾參加選秀真人騷，例如柳真是JTBC《MIXNINE》女子組冠軍，彩鈴曾與胞姊IZ*ONE成員李彩演一同參加SBS《K-pop Star 3》和Mnet《SIXTEEN》，至於藝智則獲2PM成員俊昊推薦，以JYP練習生身份參與SBS《The Fan》，藝智、柳真、彩鈴和俞娜也曾出演《Stray Kids》，所以ITZY出道前已有一定知名度。師姐TWICE以活潑可愛風格見稱，而ITZY的歌曲則較強烈和帥氣，兩團路線實在是截然不同。直至截稿前，《DALLA DALLA》觀看次數達794萬，有望短期內衝破千萬點擊，而《DALLA DALLA》音源面世後會否橫掃各大排行榜，就要等到香港時間六點才得知結果。

彩鈴是IZ*ONE成員李彩演的胞妹。（網上截圖）

柳真是《MIXNINE》女子組冠軍。（網上截圖）

回顧ITZY出道預告照