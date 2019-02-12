【鋒味】帶林俊傑細賞珍藏　謝霆鋒親揭掟結他原因：之後很後悔！

講到圈中歌手有「結他癖好者」非謝霆鋒莫屬，喜歡搖滾曲風的他每每表演身旁都一定不乏結他，最令觀眾難忘的更是他唱《活著VIVA》時的狂野，以及在舞台上掟結他的舉動。多年以來大家都一直不明白霆鋒為何要這樣做，直到在他主持的節目《鋒味》才公開原因，原來這一切同聲音有關的，事後他自己都直認好後悔。

謝霆鋒帶林俊傑遊香港。（視覺中國）

就在謝霆鋒邀請天王林俊傑做嘉賓這一集，霆鋒就帶對方去探望自己的「女朋友們」── 結他，去到一處疑似住宅的地方，門一打開，只見遍地結他，令林俊傑嘩然，可想而知霆鋒真是結他迷，留意，這裏的結他只是部份珍藏，有另外一部份在別處擺放。霆鋒如數家珍般，極之用心的向林俊傑介紹每支結他的故事，就好似有其中兩支結他是同陳奕迅在倫敦的二手店買，有英國著名歌手Sting的親筆簽名，內地歌手李宇春贈送…每一把結他對他而言都非常重要，重點是全部都不是普通款。

遍地都是結他。（網上圖片）

這兩把結他同陳奕迅在倫敦買的。（網上圖片）

在擺放的結他中被林俊傑發現有一些掟破的痕跡，此時霆鋒就自認是做過一些魯莽的行為，而林俊傑就好好奇想知道對方在摔破結他的時候到底想甚麼，而霆鋒亦好大方解答：「中間一直有那些雜音，就是雜到耳朵裡面很難受，就那個時候特別煩躁想摔結他，之後就很後悔把它都撿起來，能夠撿的我都撿。」可見霆鋒是一位「愛之深」的人。

對於摔破的結他他非常後悔。（網上圖片）

據知這處的結他只是一部份而已。（視覺中國）

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