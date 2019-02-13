【皓鑭傳】公主雅頭戴巨鳥原來大有來頭　內蒙古挖出證物相當可貴

內地金牌監製于正沿用《延禧攻略》班底拍攝的《皓鑭傳》最近播出大受歡迎，同時無綫亦同步熱播中引來不少討論。眾所周知于正於《延》劇中，除了布景參考真實歷史打造之外，連各主人公的頭飾﹑服飾都依照歷史打造，掀起歷史熱潮教懂觀眾上了一堂歷史課。而在《皓鑭傳》中他同樣如此打造，令最多人疑惑的就是公主雅頭上的「鳥頭」飾物，被廣大觀眾取笑「頂個鳥用」，對此于正就拿出證據為大家解答，親證這一種金屬頭飾在戰國時期已經非常熟練同流行，並不是隨便打造出來的。

公主雅的「金鳥」頭飾引起熱議。（網上圖片）

有睇《皓鑭傳》的觀眾都不難發覺，在趙宮中無論上至皇后﹑少妃還是下至宮女，幾乎頭上的頭飾均是金色狀。而有身份地位的女人頭上更佩戴一些日常生活所見到的動物﹑植物的金頭飾，就好似雲少妃（殷旭飾）的金色花朵，皇后（寧靜飾）的金色孔雀羽毛等，不過最特別的都是公主雅頭上頂著的「金鳥」頭飾，一開始觀眾都以為是造型師惡搞，更取笑公主整個造型是「頂個鳥用」，其實這正正是代表她高貴的身份，代表她國家的榮光。

皇后的頭飾全部以花朵為主。（網上圖片）

事實上，在戰國時期金屬工藝品已經相當熟練同流行，掌握了刻畫﹑鑲嵌﹑鏤空﹑失蠟澆鑄等技術，所以趙國女子流行佩戴金色頭飾相理所當然。為了進一步令觀眾更能理解，于正就貼出一個證據，表示在1972年於內蒙古自治區的伊克昭盟錦阿魯柴登地方中，找出一件戰國時期的「鷹鳥頂頭飾」，底下兩條金龍連接成圓形的帽圈，其中飾有狼與盤角羊咬鬥的紋飾，而冠頂部份就是一隻巨鳥，這一隻巨鳥頭與尾部可以左右搖動，隨著佩戴者的走動巨鳥相當栩栩如生。

內蒙發現的鷹鳥頂頭飾。（網上圖片）

而此頂「鷹鳥頂頭飾」據知是來自匈奴的王冠，而大家都知道匈奴是由許多遊牧民族集合結盟而成的國家，匈奴以靠動物﹑草原為生，善騎善打，所以他們一般的首飾均來自日常生活的草原，以頂著這一頂王冠據指是代表草原的榮光意思。而好明顯公主雅的頭飾是參考匈奴而設計，于正亦認同因為趙國的形制已經無從可考了。

「鷹鳥頂頭飾」是代表草原榮光。（網上圖片）

于正認同公主雅的頭飾只是一個參考。（網上圖片）

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