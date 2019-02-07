【皓鑭傳】五大男角鬥智超亮眼　茅子俊出道十年靠異人走紅　

去年一部宮鬥劇《延禧攻略》紅遍全球，各宮妃子為求達到目的而鬥個你死我活，女人間的爾虞我詐睇得觀眾十分過癮。而作為《延禧攻略》原班人馬拍攝的作品《皓鑭傳》，雖然劇集主旨以李皓鑭（吳謹言飾）為主，不過大多都牽涉著男人之間的智鬥，當中有五個男角絕對不容錯過。在劇中他們各為自身目的而不擇手段，但在現代中他們幾乎都是小鮮肉同型男，深受大家歡迎絕對是劇中賣點。

吳謹言飾演的李皓鑭，一生中同三個男人牽連著關係。（網上圖片）

「嬴異人」茅子俊

32歲的茅子俊出道十年演過不少影視作品，但始終沒有大紫大紅。但今次飾演的嬴異人就為他迎來演藝事業高峰，溫文儒雅文質彬彬又聰敏的嬴異人獲得不少網友喜愛。因為在劇中他對李皓鑭的舉動簡直是一位暖男，願為對方出生入死守護她，因而打動不少網友大家更叫他「薏仁哥哥」添。

在劇中飾演嬴異人的茅子俊是一位身在趙國的人質，一心想逃出回自己國家秦國，因為遇上李皓鑭關係他們一齊合作達成共識，以回秦國為目標。他表面上看起來風度翩翩，其實私底下隱藏心機是一位聰明人。在現實中，茅子俊同劇中人物給人外表有一種相似感覺，同是風度翩翩公子但就多了一份緬甸。有「古裝劇美男」之稱的他時裝樣亦十分有型，散發迷人魅力有一種貴氣公子感覺，吸了無數粉絲。

茅子俊出道多年因嬴異人角色走紅。（網上圖片）

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「公子羽」何奉天

趙國二公子公子羽是趙王最寵愛的兒子，他向來與同父異母的兄長公子蛟不和，他為人直接同時亦聰明，一心想成為趙王的他就與呂不韋、秦異人有約定，只要助異人離開趙國他成為趙王就不是任何問題。

27歲的他正同公子羽一樣是一位年輕有為的男人，182CM的他在劇集出現亮麗的外表就已經非常吸引人，給人一種謙謙君子感覺深受歡迎「很有王族的氣質」﹑「確實帥」…有網友仲話他同余德丞相似添。畢業於中央戲劇學院表演系的他，2012年出道至今拍過十套以上的作品，大多都是演古裝為主，但時裝樣的他同樣靚仔乾淨俐落有一種壞男孩Feel，而且他有運動健身習慣身材壯碩，就好似打籃球﹑健身，難怪外形上如此打動電視友。

何奉天高大的外形令他沐大受歡迎。（網上圖片）

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「公子逸」趙弈欽

趙國除了公子蛟（洪堯飾）﹑公子羽（何奉天飾）之外，還有第三位公子就是公子逸（趙弈欽飾）。他自小因為母親離世的關係而周遊列國，被人印象是一位不務正業的公子。聰明灑脫的他與兄長不同對皇位一點興趣都沒有，反而對醫師殷小春（姜梓新飾）重情重義，對她照顧有加其實是鍾情於她。

21歲的他畢業於中國傳媒大學南廣學院的表演系，2016年拍電視劇《美人為餡》出道。180CM的他無論戲內還是戲外都給予人一種清秀俊逸的感覺，身上總散發著文質杉杉Feel，因此吸引不少姐姐級粉絲「就是乖乖男適合做男朋友」﹑「看着就乾淨」﹑「很養眼」…對他有讚無彈。另外，私下的他是一位寸頭男孩，喜歡打籃球玩遊戲機，一舉一動都表現得好清新零做作，難怪受姐姐級粉絲歡迎喇！

21歲的趙弈欽深受姐姐歡迎。（網上圖片）

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「高昊陽」裴子添

身為趙王室猛將的高昊陽因為表妹岫玉（李春嬡飾）之死，而認為是李皓鑭所為，所以就一直視她為敵對其恨之入骨。劇中的他陽剛味十足，不過都有小男人一面，特別對著喜歡的人殷小春，不時借著尋醫去探視她，可是對方同公子逸有一段情，令他無異地陷入三角關係。

劇中的高昊陽Man味十足，戲外的他同樣男人味爆崩，天生五官特別Man的他畢業於北京電影學院的表演系，2014年參加型男比賽《中國好男兒》而入行，2015年就出任男主角拍攝微電影《從現在到以前》，大多以演時裝劇為主，《皓鑭傳》是他第四部古裝作品。不少網友都好喜歡見他在劇中同殷小春作對，經常打罵令人覺得可愛。

裴子添在劇中同殷小春作對是亮點。（網上圖片）

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「嬴政」佟夢實

故事發展到後期將重心轉移秦國，此時佟夢實飾演的嬴政就派上用場。因為他不滿呂不韋（聶遠飾）同自己母親李皓鑭（吳謹言飾）的關係，而十分忌憚他還因為他在朝中的勢力會威脅到自己的地位，而處處想將他置於死地，可是因為母親的哀求最終只是他流放。

事實上該劇未播的時候，不少粉絲已經好期待佟夢實的演出，26歲的他畢業於中國磺業大學，憑著183CM高大身材參加真人騷節目《一年級.大學季》而進入娛樂圈。李易峰﹑趙麗穎主演的電視劇《青雲志》則是他的首部作品，今年他迎來人生第一個男主角角色，在新版《神鵰俠侶》中飾演楊過，高顏值均一致獲得大讚。外形高大英拔的他同時亦是國家二級運動員，主攻短跑100米，在校期間已經是風雲人物擔任不同部門的會長，就好似學校社聯副主席、文藝部部長等，是一位優秀青年。

佟夢實在劇中佔好多戲份，令人期待。（網上圖片）