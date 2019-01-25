【皓鑭傳】吳謹言驚悚畫面流出　露肩爬滿真蠍子叫得可憐

去年一部清裝劇《延禧攻略》紅遍全球，捧紅女主角吳謹言成為一線紅星。相隔只是半年時間，她最近就以新劇《皓鑭傳》回歸公仔箱，不過就在首集被批演技差狂遭吐嘈。事實上，演員的演技好與壞均見仁見智，不過為了證實吳謹言是一名專業演員，《皓鑭傳》劇組近日就公開拍攝時的花絮，她的肩部被幾十隻真蠍子攀附身上相當可怕，親身上陣的她被讚敬業絕對不容易啊。

吳謹言第一集就被批演技太差了。（網上圖片）

第一集播出的時候，吳謹言飾演的皓鑭就狂被批評親眼目睹自己親生母親被推落井處死一幕時，竟然只是在地上大叫一滴眼淚都沒有，被指責演技差。不過該劇製作人于正就發文力挺：「人在遇到這樣的事時是不會哭的，因為大腦來不及接受也不願接受這樣的訊息，除了乾嚎反抗之外，沒有辦法做出更多的反應。」因為悲傷是需要時間去傳遞的。

除了于正力挺之外，曾同她在《延禧攻略》合作的佘詩曼亦幫她講說話：「她是一個很努力的演員，很用功、進步也很大，而且也會聽別人的意見，是一個非常好的對手。」可想而知她是一位非常用心的演員。

吳謹言親身上陣拍這一場戲。（網上圖片）

身上蠍子最起碼二十隻以上。（網上圖片）

而近日劇組釋出的拍攝畫面，亦證實了阿佘的說話。有一幕吳謹言被數十隻蠍子攀附在其身上爬動，她咬牙切齒表情痛得可憐，不要以為這一些蠍子是道具或是特效而已，其實全部都是真的。不過，在她拍攝時就有一位專人師父看管著這一些蠍子，只要一拍攝完畢就趕快清理，可以話絕對不容易。

蠍子在身上爬動，只是望一望都覺得可怕，更何況她要親身接觸。（網上圖片）

旁邊有一位拿紅色水桶的是專門負責蠍子的人。（網上圖片）

另外，就有網友爆料指出事實上該劇副導演是安排了一位替身上陣的，但之後吳謹言拒絕要求親身上陣，一拍完吳謹言就不停掃拍身上的蠍子，之後卻好淡定坐另一旁睇劇本。正正因為她的敬業令網這名網友對她刮目相看，相信她是一位好演員。而不少網友親眼見到拍攝畫面影片後，都紛紛表示敬佩值得表揚，覺得吳謹言是一位女生「太不容易了」﹑「服氣」﹑「也是太拼了」﹑「真心佩服了」…絕對是認真敬業的好演員。

網友紛紛大讚她夠專業。（網上圖片）