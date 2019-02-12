Kylie Jenner為女兒慶祝1歲生日　打造超奢華主題樂園

來自美國真人騷Kardashian家族的Kylie Jenner，雖然年僅21歲，但她將自家美妝品牌Kylie Cosmetics經營得有聲有色，去年更登上《福布斯》（Forbes）全球收入最高榜榜首，實力不容小覷。身為話題人物的Kylie，一舉一動都備受外界關注，早前剛曝光了夢幻豪宅的她，日前就為囡囡Stormi舉行了一個盛大的生日Party，相當奢華。

Kylie Jenner一向視囡囡為掌上明珠，Stormi的一歲生日當然都要大搞一番。（IG圖片）

Kylie與饒舌歌手男友Travis Scott所生的女兒Stormi在去年出世，當時她在IG上載了一張被初生女兒Stormi握着手指的照片，瞬即獲得超過1300萬人Like，創下紀錄。集萬千寵愛在一身的Stormi，也在萬眾矚目中一天天長大。Kylie日前斥巨資為女兒舉辦了一場超級盛大的生日Party，大家都被這個一歲小朋友的生日會深深震撼！

現場有一個巨型的「ONE」燈箱，象徵Stormi一歲。（IG圖片）

整個Party猶如主題樂園，樂園以Stormi為主題，場地入口是一個以Stormi樣子做成的巨型充氣娃娃，所有嘉賓都要穿過她的嘴巴才能進場，場地佈置相當夢幻奢華，到處都是小朋友喜歡的遊樂器材及卡通公仔。而現場的食物及遊戲都印上Stormi的頭像，甚至連薯條紙盒都印上LV經典的monogram花紋，年紀小小的Stormi更收到Chanel包包做禮物，Kylie和Travis很多知名巨星好友都有到場，這個超奢華派對的誇張程度令不少網友留言驚嘆：全世界少女最羡慕的人！

場內設施印有Stormi的頭像。（IG圖片）

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