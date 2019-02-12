ITZY挾「TWICE師妹團」光環出道　柳真坦言：說沒有負擔就假的！

韓國新人女團ITZY今天（12日）正式出道，5位成員藝智、LiA、柳真、彩鈴和俞娜首次出席記者會，與傳媒和粉絲見面。由於是JYP娛樂久違3年半再推出的女團，加上帶著TWICE師妹團光環出道，所以未正式出道已引起極大迴響。

迴響大的同時，K-Pop粉絲對ITZY的期待也相當大。不過ITZY未有讓粉絲失望，新歌《DALLA DALLA》於韓國時間11日凌晨12時公開後，24小時內已突破1400萬點撃率，成為K-Pop史上首個出道24小時內，MV破一千萬的組合。除了韓國外，ITZY更是在美國也登上YouTube排行榜第一位。而且ITZY的紀錄更是遠超IZ*ONE、Wanna One和BLACKPINK等最高450萬的紀錄，可見5位成員的人氣。

新人女團ITZY今天正式出道，成為傳媒追訪的焦點。（網上圖片）

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今天ITZY則於首爾出席出道記者會，被問到，未出道已廣受關注，柳真就坦言說沒有負擔的話必然是大話，但組合會更努力報答粉絲，成為無可挑剔的ITZY。而她們亦被問到與師姐團TWICE的分別，ITZY回答道：「前輩TWICE有可愛和美麗的魅力的話，我們ITZY就有Girl Crush和開朗的年輕力量。而且5位成員擁有五人五色的魅力，希望能向粉絲展示出10代的Girl Crush。」ITZY新碟《IT'z Different》今天也正式公開，預計組合能夠延續MV獲得非常優異的成績。

ITZY未出道就擁有高人氣，柳真也承認壓力大！（網上圖片）

ITZY 5位成員記者會照片：