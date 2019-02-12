陳冠希成功快過宿敵余文樂　今個周末打入NBA ALL STAR GAME賽場

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陳冠希近排新聞多多，上星期於Instagram上開火說余文樂的品牌MADNESS與自己的CLOT不是同一個層次，更將火頭燒到陳奕迅和楊千嬅身上，直言他們兩人不是自己的朋友。近日又有一單大新聞，不過就比較正面，他在其IG上宣布自己的品牌將會跟NBA合作，在今個周末的明星賽上會用上CLOT聯同著名球衣品牌Mitchell & Ness出品的籃球。

陳冠希IG開火狂鬧余文樂品牌MADNESS 指CLOT比他高幾級

事緣早幾日陳冠希在IG上post出一張自己著上一件NBA球隊洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的波衫，更表示CLOT將會聯乘Mitchell & Ness和NBA推出一件針織波衫。

你睇陳冠希，著晒波衫擺晒pose，好似真係有模有樣。（IG圖片）

原來並不止波衫，CLOT也和Mitchell & Ness和NBA推出了一個籃球，將會使用在今個周末的 NBA ALL STAR WEEKEND，認真巴閉。

真係呢個波喇，相信又會炒到一個十分高嘅價。（IG圖片）

件衫同平時波衫唔同，因為用針織，相信都唔會落場用，睇怕又係用嚟收藏同埋炒。（IG圖片）

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網民經常搞笑說，余文樂是Fishman Lok，曾經打過NBA。今次陳冠希真正打入NBA，又贏一仗！

其實上個月CLOT已有有一對CLOT x Air Jordan 13 ” INFRA-BRED ”進入NBA賽場，由球星P.J. Tucker穿著。（IG圖片）

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