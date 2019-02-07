【唔係朋友？】陳冠希人生低潮期　獲楊千嬅陳奕迅公開力撐

陳冠希 (Edison) 一向都好火爆，不時會因為某些事而在網上留言發火，日前他就因為自家品牌CLOT與余文樂的品牌MADNESS被比較，而嬲到在Instagram上向網民開火，除了指余文樂的品牌與自己的品牌不是同一個層次，他的火頭更燒到陳奕迅 (Eason) 和楊千嬅身上，Edison直言兩人不是他的朋友，表示：「THEY AINT MY FRIENDS SO THEY CAN DO WHAT THEY WANT ..... LAMES HANG WITH LAMES ...... THEY SMALL CITY FOLK ...... WE ON A DIFFERENT LEVEL ....... DONT EVEN GET ME STARTED ON THESE SNAKES」，當中「THESE SNAKES」更是一直在你身邊扮好朋友的偽朋友的意思，鬧得毫不留情面。不過翻翻查歷史，Edison曾經與千嬅同Eason好老友，在他的人生低潮期，千嬅Eason都分別有公開力撐。

陳冠希一向都好火爆。(資料圖片)

Edison話佢同千嬅、Eason唔係朋友。(ig圖片)

Edison 更曾認千嬅做契姐，可見兩人關係非淺，如今卻被Edison公開割蓆絕交，揚言與他們不是朋友，實在令人嘖嘖稱奇。Edison曾為千嬅拍攝歌曲《郎來了》MV，兩人在MV中飾演情侶。2008年Edison的淫照事件之後，千嬅就公開表示以朋友身份慰問對方，希望對方可以撥開雲霧見青天，又以行動支持契細佬Edison的短片呼籲，刪除淫照，自言自己個心都好唔舒服。而2009年Edison父親申請破產，千嬅被問到會否於經濟上支持Edison，就揚言幫到一定幫，並透露與Edison有保持聯絡。

Edison曾經為千嬅個MV擔任男主角。(視覺中國)

至於Eason就曾與Edison於2007年聯同郭偉亮一起在會展舉行《黃金組合"凸"音樂會》，齊齊同台演出。至2008年Edison因為淫照事件宣布退出香港娛樂圈後，Eason仍有與他聯絡，他於2009年接受訪問時就透露他在美國舉行巡迴演唱會期間，有於三藩市跟Edison見過面，兩人經常也有通電話。到了2014年Edison又與Eason一起出席吳君如主演的電影《金雞SSS》慈善首映禮，兩人全程有講有笑，表現得好老友。

Edison同Eason曾經一齊開過音樂會。(視覺中國)

Eason同Edison喺2014年一齊現身電影首映禮。(視覺中國)

一齊睇下當Edison同千嬅、Eason仲係朋友時嘅合照啦！

+ 28 + 27 + 26

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助：https://heart.hk01.com/zh/project/10014