【唔係朋友？】陳冠希人生低潮期　獲楊千嬅陳奕迅公開力撐

陳冠希 (Edison) 一向都好火爆,不時會因為某些事而在網上留言發火,日前他就因為自家品牌CLOT與余文樂的品牌MADNESS被比較,而嬲到在Instagram上向網民開火,除了指余文樂的品牌與自己的品牌不是同一個層次,他的火頭更燒到陳奕迅 (Eason) 和楊千嬅身上,Edison直言兩人不是他的朋友,表示:「THEY AINT MY FRIENDS SO THEY CAN DO WHAT THEY WANT ..... LAMES HANG WITH LAMES ...... THEY SMALL CITY FOLK ...... WE ON A DIFFERENT LEVEL ....... DONT EVEN GET ME STARTED ON THESE SNAKES」,當中「THESE SNAKES」更是一直在你身邊扮好朋友的偽朋友的意思,鬧得毫不留情面。不過翻翻查歷史,Edison曾經與千嬅同Eason好老友,在他的人生低潮期,千嬅Eason都分別有公開力撐。