陳冠希IG開火狂鬧余文樂品牌MADNESS　指CLOT比他高幾級

陳冠希近年一直在美國發展,除了與秦舒培於前年誕下一女,也繼續打理自己品牌CLOT。不過日前他就為了自己的品牌,在Instagram上向網民開火,火頭更燒到陳奕迅和楊千嬅身上,陳冠希直言他們不是我的朋友,更說余文樂的品牌MADNESS與自己的CLOT不是同一個層次。

陳冠希而家喺美國都算有名氣喇!(IG圖片)

事件的開端是陳冠希在其IG上發佈了CLOT的最新賀年T-shirt,本身並沒有什麼大問題,但第一個留言卻觸動了Edison的神經,該留言是說:「Hope to see CLOT X MADNESS next year !」這句說話一出立即引來Edison的回應:「NEVER THAT !!!! WE MANY LEVELS ABOVE THAT WACK SHXT ...... NEVER KNEW U WAS LAME LIKE THAT TOO / BUT NOW WE ALL KNOW ...... ENJOY」簡單來說,Edison就是以一個相當難聽的形容詞形容MADNESS,還說CLOT高過MADNESS很多級。

話說,陳冠希只係上網賣吓自己件新衫,估唔到有咁多嘢睇!

一講起Madness,陳冠希即刻火都嚟!

之後的留言就是一堆網民在罵戰,有人支持CLOT,有人支持MADNESS,不過其後又有一個留言引出了Edison的怒火,留言是:「我對madness無感,但十多年前支持clot而且是你的好朋友@mreasonchan(陳奕迅的IG) 和@yeungchinwah(楊千嬅的IG) 都轉向支持nadness(編按:madness)了,為什麼不找找自己的問題呢?」

好快又有一個留言出嚟引起火頭。

這話一出,又立即惹起Edison的怒火,更與陳奕迅和楊千嬅立即劃清界線,他說:「THEY AINT MY FRIENDS SO THEY CAN DO WHAT THEY WANT ..... LAMES HANG WITH LAMES ...... THEY SMALL CITY FOLK ...... WE ON A DIFFERENT LEVEL ....... DONT EVEN GET ME STARTED ON THESE SNAKES」,直指他們兩人不是自己朋友,要做甚麼就做甚麼,之後中文的意思就是大約,他們這班人物以累聚,並不是與自己同一個水平,而「THESE SNAKES」更是一直在你身邊扮好朋友的偽朋友的意思,看來Edison真係好嬲喎!

嘩!陳冠希說話去到好盡喎。

立即睇埋其他勁爆留言!

最好笑係,周杰倫有對呢個post畀like。