陳冠希IG開火狂鬧余文樂品牌MADNESS　指CLOT比他高幾級

陳冠希近年一直在美國發展，除了與秦舒培於前年誕下一女，也繼續打理自己品牌CLOT。不過日前他就為了自己的品牌，在Instagram上向網民開火，火頭更燒到陳奕迅和楊千嬅身上，陳冠希直言他們不是我的朋友，更說余文樂的品牌MADNESS與自己的CLOT不是同一個層次。

陳冠希而家喺美國都算有名氣喇！（IG圖片）

事件的開端是陳冠希在其IG上發佈了CLOT的最新賀年T-shirt，本身並沒有什麼大問題，但第一個留言卻觸動了Edison的神經，該留言是說：「Hope to see CLOT X MADNESS next year !」這句說話一出立即引來Edison的回應：「NEVER THAT !!!! WE MANY LEVELS ABOVE THAT WACK SHXT ...... NEVER KNEW U WAS LAME LIKE THAT TOO / BUT NOW WE ALL KNOW ...... ENJOY」簡單來說，Edison就是以一個相當難聽的形容詞形容MADNESS，還說CLOT高過MADNESS很多級。

話說，陳冠希只係上網賣吓自己件新衫，估唔到有咁多嘢睇！

一講起Madness，陳冠希即刻火都嚟！

之後的留言就是一堆網民在罵戰，有人支持CLOT，有人支持MADNESS，不過其後又有一個留言引出了Edison的怒火，留言是：「我對madness無感，但十多年前支持clot而且是你的好朋友@mreasonchan（陳奕迅的IG） 和@yeungchinwah（楊千嬅的IG） 都轉向支持nadness（編按：madness）了，為什麼不找找自己的問題呢？」

好快又有一個留言出嚟引起火頭。

這話一出，又立即惹起Edison的怒火，更與陳奕迅和楊千嬅立即劃清界線，他說：「THEY AINT MY FRIENDS SO THEY CAN DO WHAT THEY WANT ..... LAMES HANG WITH LAMES ...... THEY SMALL CITY FOLK ...... WE ON A DIFFERENT LEVEL ....... DONT EVEN GET ME STARTED ON THESE SNAKES」，直指他們兩人不是自己朋友，要做甚麼就做甚麼，之後中文的意思就是大約，他們這班人物以累聚，並不是與自己同一個水平，而「THESE SNAKES」更是一直在你身邊扮好朋友的偽朋友的意思，看來Edison真係好嬲喎！

嘩！陳冠希說話去到好盡喎。

立即睇埋其他勁爆留言！

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最好笑係，周杰倫有對呢個post畀like。