張曦雯女大真係18變　忽然與Do姐撞樣？

現年28歲的張曦雯（Kelly）前年因為網上直播打機，真情流露大爆粗口，加上惹火身材，被網民追捧為「打機女神」，人氣急升的她不但獲力捧拍攝旅遊節目《3日2夜》，更先後出演劇集《跳躍生命線》、《金宵大廈》、《白色強人》、《解決師》和《飛虎之雷霆極戰》，成為TVB新一代上位花旦。但最近就有網民發現Kelly與鄭裕玲（Do姐）忽然撞樣，更惹來整容疑雲。

Kelly時不時就會被傳整容。（IG圖片）

Kelly IG啲相真係冇得輸！(IG圖片)

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身為華姐冠軍的Kelly樣貌身材都相當出眾，高貴的氣質更被指靚得太「離地」，但早前Kelly在IG上載一輯新年期間出席商場活動的照片，身穿粉紅碎花裙的她就被網民指「個樣唔同晒」、「整容過度？」、「佢個鼻同下巴假得好離譜」和「越黎越似鄭裕玲」等，但又有網民為Kelly抱不平，指全因髮型的問題。

就係呢輯相出事喇！（IG圖片）

定係影得衰呢？( IG圖片)

同Do姐撞樣？(圖片來源：視覺中國)

被指變臉，其實Kelly早在2016年已經接受《香港01》訪問時回應：「我已經慣了這個問題，我都解釋唔到點解以前會同宜家不同，但又不是很大分別。清者自清，不會特別解釋我無整容，更加唔會嬲，只係大家注意到我都是開心的事。」她自言過往有baby fat，加上隨住化妝技術進步了，可能讓大家會覺得有明顯分別。Kelly更曾在一度IG上載少女時期相片，以正視聽。至於Kelly個樣是否越來越似Do姐，這就見人見智了。

Kelly有上載過少女時期嘅相辟謠。（IG圖片）

但Kelly早期嘅樣就...（網上圖片）

真係同一個人？（網上圖片）

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