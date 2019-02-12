【寰宇論性愛】網紅小甜餅年薪逾230萬　靠轉幸運輪送上「私隱」

都市人忙於工作賺錢，為的可能只是有瓦遮頭，可以有屬於自己的小小空間，但在努力儲首期、上車供樓以外，心靈卻往往空虛枯竭，而網上的直播主遂應運而生，而且收入相當可觀。Netflix節目《寰宇論性愛》訪問了內地著名網紅「磨人的小甜餅」，25歲女孩一年可賺得230萬，販賣的是初戀的感覺，究竟她是如何俘虜一班男粉絲？下文為大家揭開純愛背後的金錢計算。

網紅小甜餅帶給粉絲一份虛擬的戀愛感覺。（網上截圖）

節目中訪問了內地的網紅「磨人的小甜餅」，水汪汪大眼睛，清純臉孔，可愛聲調語氣，為她贏得了逾百萬粉絲，她亦承認大部分支持者是男性。原來不少人欠缺良好人際關係，只能在網上尋找一份虛擬的戀愛感覺，而小甜餅就是直播自己的生活，在睡房旁跟粉絲互動，說不了兩三句說話，就送一個心心手勢給粉絲，隔著螢幕談一場沒有結果的戀愛，但不少寂寞的心卻甘之如飴。

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粉絲要討好小甜餅，紛紛購買虛擬禮物送給她，而小甜餅可以用虛擬禮物換錢。（網上截圖）

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小甜餅只是對著鏡頭做掌上壓，完全無色情成分，粉絲已經好滿意。（網上截圖）

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為了討好小甜餅，很多粉絲會送上虛擬禮物，而小甜餅則可以用來換取金錢，一年可以賺得30萬美金(約230萬港元)，比起上班族無疑是一份薪水可觀的優差。純粹的聊天，還不足以留住粉絲，所以小甜餅每天都會用背後的輪盤，大玩幸運大抽獎，輪盤寫著不同的動作及禮物，或許大家會以為當中含有色情成分，但原來輪盤上只是有掌上壓、唱歌、跳舞，甚至是個人電話號碼，在節目中小甜餅就示範了掌上壓，雖然一下也未能完成，但粉絲已紛紛俾Like及心心，而小甜餅自稱現時沒有男友，給無數粉絲一個希望，遠遠暗戀著心中的女神。

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