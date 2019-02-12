《銃夢》式科幻題材港產片一早有　《女機械人》成人情節可圈可點

今年要入場支持的荷里活科幻電影，例必是占士金馬倫監製的《銃夢：戰鬥天使》，2億美金打造的特技，令女主角合成人艾莉達，表情動作也是栩栩如生，仿如真人一樣。其實原著漫畫《銃夢》早於1990年已經誕生，而香港在翌年即有一齣電影《女機械人》，被譽為是港版《銃夢》，雖然該片是cult到爆的成人電影，但將人類思想跟機械人融合的劃時代概念，卻足足比荷里活早了28年，最重要是有昔年第一艷星葉子楣，及日本美女青山知可子，至今該片仍是本地觀眾的集體回憶。

青山知可子飾演女警Selina，殉職後思想注入機械人身體重生。（網上截圖）

電影《銃夢》有占士金馬倫加持，成為今年必睇的科幻電影。（網上圖片）

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眾所周知，葉子楣雖然是三級片女星，性感惹火，但她一直堅持三點不露，而大膽鏡頭則留給了日本女星青山知可子及台灣女星許曉丹，對於好此道的觀眾，無疑能滿足到官能刺激。該片雖然有成人情節，卻不能純粹當作一齣成人電影欣賞，皆因片中的科幻題材，絕對行早過荷里活很多年，要歸功於導演陸劍明及監製蔡瀾，至今重溫仍然甚有驚喜。

青山知可子出場無耐就死，大家唔使擔心，她很快復活兼且有大膽演出。（網上截圖）

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港產片鮮有科幻題材，而陸劍明執導的《女機械人》可謂港產片奇葩。（網上截圖）

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故事講述女警Selina(青山知可子)被殺，兇手原來是機械人山本(周比利)，更將警方保護的阿拉伯油王兒子虜走，目的是迫油王合作生產機械人，而山本的真面目其實是人類思想跟電腦程式結合的機械人。此時科學家Dr.Sara(許曉丹)及機械人女助手Anne(葉子楣)，協助警方將剛殉職的Selina思想，注入同樣貌的機械人之中，最終將邪惡機械人山本消滅。

香港代表有葉子楣，雖然有大膽情節，卻堅持三點不露。（網上截圖）

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全片不乏性愛場面，卻不是為露而露，頗有玩味空間，其中一場戲講述葉子楣想體驗人類性愛滋味，適逢警方要捉拿專殺妓女的色魔，葉子楣即假扮妓女放蛇，第一位光顧的嫖客，更是久違幕前的翁世傑，卻因為葉子楣的服務太投入盡責，引來大批嫖客慕名而至，連負責監視的警員狗仔(鬼塚)，也忍不住易容幫襯，而當年戲中葉子楣的綽號「霸中之霸」，更是讓人會心微笑。另一場讓觀眾難忘的戲分，是男主角Joe(吳大維)跟女友Selina親熱，本來是水乳交融，十分合拍。可是當Joe知悉Selina是機械人，眼前同樣是美女裸體，卻是提不起絲毫興趣，暗喻機械人始終不能代替人類，成人情節卻帶有深層意義，難怪能成為港產科幻電影的經典。

片中周比利飾演機械人山本，得番個頭都唔死得。（網上截圖）