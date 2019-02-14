湯告魯斯女Suri 12歲亭亭玉立　父女多年不見原來關科學教事？

湯告魯斯（Tom Cruise）與第三任妻子姬蒂荷姆斯（Katie Holmes）的女兒Suri Cruise Holmes一出世就成為焦點，被父母捧在掌心上的她，在外貌上遺傳了父母的優點，非常標緻，每次出現，都比父母更搶鏡。不過隨著父母離婚後各不相見，她由母親撫養，大眾對她的關注度稍為降低。但小公主已經長大，現年12歲，生得亭亭玉立。

Suri 早前在紐約街頭被拍到與閨蜜一起 ，在同齡朋友中，Suri顯得特別亮眼。（視覺中國）

Suri真係由細靚到大：

+ 9 + 8 + 7

2012 年，Tom Cruise 和姬蒂離婚時，Suri 只有6歲。早前Tom Cruise接受媒體訪問，坦承已經好幾年沒有見過女兒，二人的最後一張合照，是在2013年。原來Tom Cruise不能與女兒相見，是跟他所信奉科學教派山達基有關。

靚佬湯在早年已開始信奉科學教派山達基，這是一個充滿爭議性的宗教，在德國被判為「違反憲法」，在法國被認為是邪教。姬蒂與Tom Cruise結婚時，亦跟隨他入教，但她並不如靚佬湯段忠信，而且不同意靚佬湯以科學教的教儀來教育女兒，這是二人離婚的導火線。離婚後，姬蒂為了讓女兒跟山達基劃清界線，因此禁止女兒接觸爸爸。

離婚後，Suri 交由姬蒂撫養，為了與科學教劃清界線，姬蒂不讓女兒與父親接觸。（視覺中國）

靚佬湯一方面尊重前妻決定，另一方面，有指由於姬蒂離教，她已被列入「SP」名單內，「SP」是supressive person的縮寫，中文是「受壓制對象」，靚佬湯作為山達基的活躍成員，要與前妻和女兒保持距離，因為與離教者接觸會影響山達基教徒的靈性。因為大人的瓜葛而令Suri被迫與父親分離，真係好無辜。

湯告魯斯非常疼愛女兒，每次帶女兒出街，他一定會拖實她或抱著她，但現在卻不能與女兒相見。（視覺中國）

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