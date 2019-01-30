朴寶劍3月香港見面會全場粉絲有份撃掌　隨時唱歌跳舞扮TWICE？

韓國小鮮肉演員朴寶劍拍住宋慧喬出演《男朋友》，人氣再一次急升。完成繁忙的劇集拍攝後，他隨即展開個人粉絲見面會《2019 Park Bo Gum Asia Tour <Good Day : May your everyday be a good day>》。26日朴寶劍率先在韓國首爾舉行第一場見面會，又唱又跳外，更請來Block B成員P.O擔任嘉賓。而粉絲期待已久的香港站亦公布大量福利，所謂人人有份，永不落空。

朴寶劍的韓國見面會中，分享了不少演員拍劇的趣事和辛酸外，也準備了多個與現場粉絲互動的環節，包括親手製造蠟燭和進行驚喜電話連線等。早前拍攝《男朋友》忙碌的日程中，非常用心的朴寶劍更特別抽時間準備歌舞表演，包括唱出IU《Through the Night》和PSY《Entertainer》等。而講到最驚喜可說是，朴寶劍竟然排練了TWICE《What Is Love》和SEVENTEEN《Pretty U》的舞蹈表演，盡展可愛俏皮的一面。為了答謝粉絲多年的支持，所以由慢歌到快歌，朴寶劍都一一用心準備。

韓國粉絲為朴寶劍準備「成為力量的一世朋友朴寶劍」的手幅。（網上圖片）

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而朴寶劍見面會香港站將於3月16日舉行，官方近日就加碼公開粉絲福利。除了全場粉絲能參加一對一撃掌環節外，亦將送出50張朴寶劍親筆簽名海，而當150名幸福粉絲更將有機會出席記者會，與偶像近距離接觸。想知道朴寶劍會否在香港再表演歌舞唱跳的話，粉絲除了要把握機會入場支持外，已購票的粉絲亦可以到主辦機構專頁，查詢更多有關福利活動的資料。

朴寶劍將於3月來到香港，未知他會否準備全新的表演呢？