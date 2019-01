朴寶劍3月香港見面會全場粉絲有份撃掌　隨時唱歌跳舞扮TWICE？

韓國小鮮肉演員朴寶劍拍住宋慧喬出演《男朋友》,人氣再一次急升。完成繁忙的劇集拍攝後,他隨即展開個人粉絲見面會《2019 Park Bo Gum Asia Tour <Good Day : May your everyday be a good day>》。26日朴寶劍率先在韓國首爾舉行第一場見面會,又唱又跳外,更請來Block B成員P.O擔任嘉賓。而粉絲期待已久的香港站亦公布大量福利,所謂人人有份,永不落空。