黃旼炫回歸NU'EST即獲邀出席米蘭時裝周　暢遊京都仍不忘做宣傳

曾擔任韓國男團Wanna One成員的NU’EST黃旼炫，近日獲意大利時裝品牌Moncler邀請，出席本月20日在米蘭時裝周舉行的發布會，是第一名獲Moncler邀請的韓國藝人，今次也是黃旼炫回歸NU’EST後首個公開行程。黃旼炫透過Instagram發布與Moncler企劃「Moncler Genius」標誌的合照，向Wannable（Wanna One粉絲）和L.O.Λ.E（NU’EST歌迷）宣布參與米蘭時裝周的好消息。

黃旼炫完成Wanna One使命後回歸NU'EST。（網上圖片）

黃旼炫獲邀出席Moncler在米蘭時裝周舉行的發布會，是第一名獲邀請的韓國藝人。（網上截圖）

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另外，黃旼炫剛剛完成Wanna One一年半的使命，所以趁着農曆新年假期到日本京都旅行放鬆，又向Wannable和L.O.Λ.E分享河原町、嵐山渡月橋、嵯峨野竹林等景點的相片，黃旼炫更帶同「Moncler Genius」標誌拍照留念，看來他非常珍惜現身米蘭時裝周的機會。Wannable和L.O.Λ.E除了替黃旼炫能參加國際盛事感到高興，也關注黃旼炫何時與NU’EST隊友Aron、JR、白虎和Ren一同推出新作。

黃旼炫近日到京都旅行，不時向粉絲分享旅行照片。（網上圖片）

黃旼炫去旅行時，也不忘為Moncler宣傳。（網上圖片）

跟住黃旼炫遊京都！