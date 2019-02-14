【情人節】湯怡提醒女士勿亂收朱古力　派檸檬能夠保障自己

湯怡（Cathy）今日（13日）與劉青雲、林嘉欣、吳浩康、何遠東及導演麥兆輝等，到戲院為電影《廉政風雲 煙幕》向觀眾謝票。提到電影大破2000萬票房大獲成功，Cathy坦言非常開心可以參與其中，亦期待續集能與台前幕後再次合作。

湯怡（Cathy）與電影《廉政風雲 煙幕》台前幕後到戲院向觀眾謝票。（黃國立攝）

Cathy透露今個星期日將會參加渣打馬拉松，參加過6次馬拉松的她更是首次挑戰跑全馬：「我好想趁後生做多啲自己未做過嘅嘢，而且體力又好啲，想挑戰自己多啲。」參加全馬賽事需要至少幾個月的訓練，近來忙於拍劇的她坦言自己訓練不足：「每個星期起碼要跑20至30公里，但我一個月都跑唔夠2、30公里，所以我有少少擔心，但基本半馬我係冇問題嘅，全馬就盡能力喇！希望可以6個鐘完成到！」

Cathy笑稱暫時沒追求者，但自己會努力認識新朋友。（黃國立攝）

Cathy表示情人節沒特別的計劃：「唔諗咁多啦，又冇情人！」她笑言自己沒有追求者，更稱自己一向都是「異性絕緣體」，對於戀愛保持着隨緣的心態。她贈言廣大女性在情人節不要亂收人禮物，以免他人誤會：「中學時期男仔送朱古力畀我，因為平時都冇乜兩句，但佢突然送畀我，我都有啲surprise！雖然我鍾意食嘅朱古力，但係如果你收情人節朱古力就好似接受咗佢嘅意思，所以嗰時係畀返佢嘅，係好似請人食檸檬，但係覺得唔可以畀咗嘅signal人哋，我驚手尾會好長！」

Cathy稱最近因拍劇睡眠不足，希望今個星期日參加馬拉松時能靠意志捱到終點。（黃國立攝）

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