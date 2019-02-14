「火雞姐」丁可欣坦承中學欺凌兼偷電話　拍片向受害者道歉

現年24歲，憑「火雞姐」形象火速上位的歌手丁可欣（Yanki），由KOL晉身歌手行列，近日更參演賀歲片《恭喜八婆》，但人紅是非隨之而來，她早前被揭在中學時行為不檢，欺凌同學及盜竊，而她日前亦在社交平台拍片公開道歉，坦承自己的過往的惡行，希望獲得原諒，亦願為過去被她欺負的同學作出補償。

丁可欣拍片坦誠自己過去的惡行。（影片截圖）

影片中的Yanki化淡妝，沒有像平日拍片那樣打燈，影片偏暗，令氣氛更為嚴肅，她說：「大家好，我係Yanki丁可欣，我想喺度向所有以前中學畀我欺凌過，或者盜竊過財物（損失）嘅受害者，講聲對唔住，Sorry！」她鞠躬致歉後續說：「我過往的確做咗好多錯行為，傷害咗好多同學，但係我唔想畀藉口自己，好想承認自己嘅錯誤。」Yanki稱知道無法改變過去，希望大家原諒她的過錯，「以前14、15歲時，的確我冇顧人感受、好自私，我好後悔，我已經成長改過，努力學做番一個好嘅人。」

Yanki 近年火速上位，不只做歌手兼拍埋戲，相當有前途，但今次被揭黑歷史，可能會為星途帶來波折。（影片截圖）

Yanki最近在網上被人揭發中學時期的黑歷史，指她在校內經常蝦蝦霸霸，會聯群結黨欺凌其他同學，兼偷手機，斥責她是「垃圾」、「賊」，對此Yanki表示她曾聯絡過往被她欺負或被盜財物的同學，給予他們賠償及道歉，希望其他失聯的同學也能聯絡她，讓她可以作出補償。她亦呼籲青少年不要羞於面對自己的過錯，有錯一定要勇於道歉。

Yanki 希望自己可以作為一個借鑑，寄語青少年要勇於面對自己的過錯，不要羞於道歉。（IG圖片）

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