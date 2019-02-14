憤斥風水大師點七星燈為父續命亂講　何超蓮：你咁講Daddy我好嬲

一向熱心公益、不時參與慈善活動的賭王千金何超蓮，日前在社交平台上載自拍照，手持「政協第十二屆佛山委員會第三次會議出席証」，公開了自己另一新身分，並正式宣告踏足政壇，並發文表示：「被委任佛山市政協委員，第一次參加政協會議，我會抱著學習的態度向大家多多學習，也會履行自己的責任，持續關注飲食方面和幫助青年創業方面的議題，大家請多多指教。」

超蓮在社交網站宣布接任佛山市政協委員。（Instagram）

而超蓮今日（14日）在銅鑼灣出席情人節大派禮物活動，接受《香港01》訪問說：「我嘅政協工作主要係將大灣區港澳連結，因為佛山都係大灣區其中9+2嘅地方，我自己本身係飲食業及慈善方面，咁我盡量以青年人嘅方向去睇囉，又或者幫啲年輕人去內地創業呀。（有咩嘢驅使你想去做政協？）其實我好簡單，好想將我嘅牛肉麵開去內地，哈哈！咁所以如果能夠同商界唔同嘅連接，唔係淨只同娛樂界，我諗會好啲囉，我個人好坦白，哈哈！」

超蓮指今日本來要到佛山開會，但為出席活動請假，在現場向市民大派朱古力。（梁碧玲攝）

近日傳出賭王何鴻燊病危的消息，更指家人聘請風水大師點七星燈為他續命，超蓮回應說：「成件事都係假，如果作為一個師父，你收得我哋錢，冇理由大大聲聲咁講，因為呢啲係私隱嚟，當時我睇到嗰個新聞，我就覺得好嬲啦，因為我Daddy冇事冇幹，新年流流話佢病危，其實已經好大吉利是，仲有個三唔識七嘅師父走出嚟話幫佢做咗嘢，因為之前連『種生基』都係假嘅，『種生基』都冇發生過，咁亦都冇話咩續命燈，根本唔需要，要有職業操守囉，唔可以亂講嘢囉。（保留追究法律責任？）呢啲嘢留返畀媽咪去處理，但我自己作為一個女，你咁樣講我Daddy會好唔開心。」

對於父親何鴻燊的種種消息，超蓬直言看報道後感到生氣。（梁碧玲攝）