【觸及真心】情人節狂放閃光彈　李棟旭、劉仁娜拖手吹耳仔玩曖昧

由韓國男神李棟旭和劉仁娜繼經典韓劇《鬼怪》之後，今年在tvN新劇《觸及真心》再續前緣，所以一眾《鬼怪》粉絲和韓劇迷都對《觸及真心》寄予厚望。雖然昨晚（13/2）播出的《觸及真心》第三集，李棟旭（飾演權正祿）和劉仁娜（飾演吳真心）只是上司下屬關係，不過兩人已開始漸生情愫，估計李棟旭和劉仁娜的感情很快就會開花結果。

李棟旭和劉仁娜繼《鬼怪》之後再續前緣，合演《觸及真心》。（網上圖片）

《觸及真心》劇組發布李棟旭和劉仁娜等演員的情人節主題劇照。（網上圖片）

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適逢情人節，所以《觸及真心》劇組發布李棟旭和劉仁娜等演員的情人節主題劇照，向網民送上情人節祝福。今晚播出的《觸及真心》第四集將會向觀眾狂派閃光彈。在第四集預告中，劉仁娜向李棟旭請教法律知識，期間李棟旭幫劉仁娜將頭髮撥到耳後，而劉仁娜碰到李棟旭的手時，兩人猶如觸電一樣，劉仁娜更細心為李棟旭處理頸上的傷口，猶如曖昧中的男女。而劇集以外，李棟旭又大曬劉仁娜所贈的朱古力，叫一眾《觸及真心》的觀眾非常心動！

李棟旭透過Instagram大曬劉仁娜所贈的朱古力。（網上圖片）

點解讀書要讀到撥頭髮呢？（影片截圖）

就咁睇係咪好似吹耳仔呢？（影片截圖）

逐格睇《觸及真心》點放閃！