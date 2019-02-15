【皓鑭傳】公主雅「因愛成恨」變女版袁春望　睇到觀眾神憎鬼厭

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》愈播愈緊湊，其中趙國的公主雅（海鈴飾）「因愛成恨」一面就最令人討厭，被廣大網友封為是《延禧攻略》中的女版「袁春望」。二人都有一個共同點，就是既然得不到心愛的人其他人亦別想擁有，最後因嫉妒心的催化置對方死地，甚至於不惜毀掉心愛之人，不禁令人覺得公主雅是變態，簡直就是「恐怖情人」。

公主雅對嬴異人十分傾心。（網上圖片）

有睇《延禧攻略》的觀眾都一定非常了解袁春望（王茂蕾飾）為人，喜歡魏瓔珞（吳謹言飾）不過不被所愛，因愛而成恨就全面黑化背叛她，甚至於到最後不惜置她於死地，變態的害人行經睇到觀眾寒心。而公主雅對比他亦不遑多讓，喜歡在趙國當人質的嬴異人（茅子俊飾），不惜為了她得罪所有人，在她心中嬴異人就是全世界。

正正因為愛嬴異人，所以公主雅對他照顧有加，放低公主身份呵護他陪伴他，甚至於大膽地向對方表白，雖然被拒絕但她仍然死心不息。在公主雅心中她認為女人男人應該平等，自己的未來應該由自己決定，她曾經講過：「只因為我是女人，便要向他們的規則讓步，忍受天下間所有的不公，我當然不甘心。」所以她就積極爭取。

袁春望因愛成恨一面十分恐怖（網上圖片）

公主雅對嬴異人的愛十分深。（網上圖片）

不過，公主雅為了爭取幸福使出的方法非常恐怖，好像有一次她親自為嬴異人縫製了一件衣服，原以為是真心所為誰不知內裡藏針刺痛對方，目的是為了報仇：「你在地牢裡拒絕我的時候，我的心就像針扎了一樣痛。可是我的痛苦又有一種隱秘的快樂，因為這種痛是你給我的。」言語中可見她的變態。

另外，因為嬴異人喜歡的是李皓鑭（吳謹言飾），公主雅當然不高興，就不斷設法害死李皓鑭。當然她的下場同袁春望一樣只會令嬴異人更憎恨她，而她亦因為有一個男人心想謀反最終害死自己。

公主雅內裡藏針刺痛嬴異人，只是要對方謹記自己被拒絕的痛。（網上圖片）

公主雅的行為不少網友都認為可怕，更睇到咀咒她快點死，以免愈睇愈生氣「不想看她了」﹑「人設太討厭」﹑「都要被她氣死」。其實愛一個人是沒有錯的，錯就錯在用錯方法去愛，或者換個角度去想愛一個人不一定要得到，看見對方幸福快樂其實也是一種愛的。

【皓鑭傳】公主雅頭戴巨鳥原來大有來頭 內蒙古挖出證物相當可貴

【皓鑭傳】四大趙姬PK吳謹言欠嫵媚感 洪欣姚瑩瑩放縱更勝一籌

公主雅為了愛而不惜加害嬴異人。（網上圖片）

公主雅害人劇照：

+ 5 + 4 + 3

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯：https://heart.hk01.com/zh/project/10064