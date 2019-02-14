盤點TVB兒童節目主持一代新人勝舊人？高質主持逐個數！

TVB的兒童節目由70年代的《跳飛機》到《Think Big天地》一直陪伴不少小朋友長大，但縱然有再多不捨，天下總沒有不散的筵席，頻頻都有新鮮具活力的新主持取而代之，而《Think Big天地》最新的三位女主持人，無論顏值和口才都不比以往的主持人差，相信小朋友睇得同樣開心！

係咪好羨慕而家嘅小朋友呢？（電視截圖）

身為《Think Big天地》的第三代主持人，何依婷、伍樂怡和邱晴都是參加《2017香港小姐競選》入行，個個都人靚聲甜。而24歲的何依婷更是港姐亞軍得主，但她就曾接受《兄弟幫》訪問時提及自己參選港姐時，講道：「參選港姐時會有好多『所謂』保母同好多人睇住我哋班女仔...」，她更稱被「所謂」的保母叮囑，她說:「入到TVB見到個個都要Say Hello，個個都要尊重，連掃地嗰個都要同佢講早晨。唔可以得罪佢哋，如果唔係，唔知有咩下場...」除了用詞不當，這個不禮貌的舉動更讓阿Bob在節目中當眾教訓她。雖然如此，但她她除了擔任《Think Big天地》和《安樂蝸》的主持，今年更被選中加入《學是學非》成為新「是非精」，成功入屋。

笑容殺死人！（IG圖片）

+ 3 + 2

有「仙氣李若彤」之稱的伍樂怡雖然當年大倒熱灶，三甲不入，但就受到TVB力捧，工作接腫而來，除了擔任《Think Big天地》的主持，更參與《安樂蝸》、《3日2夜》、《今期流行》和《美女廚房（第三輯）》的主持工作。而戲劇方面，雖然伍樂怡均做跑龍套的角色，但相信憑着她先天的條件，可望成為上位花旦。

難怪十年人事幾番新！（資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

現年只得19歲的邱晴面試時被稱為「嫩版李珊珊」，她更因樣子甜美加上擁一雙白滑長腿，得到不少網民及觀眾歡心。雖然工作機會略比何依婷和伍樂怡少，但勝在年紀小，大把機會。

好青春呀! (資料圖片)

+ 7 + 6 + 5

雖然何依婷、伍樂怡和邱晴各方面都很高質，但講到甜美一定會輸給同樣是港姐出身的黃碧蓮。28歲的黃碧蓮2015年，開始與黃愷怡、林希靈和余德丞一同主持無綫兒童節目《Think Big天地》，擁有甜美笑容的她一直深受小朋友歡迎。經過3年磨練，她上年正式離開兒童組，相繼在J2的《安樂蝸》、《今期流行》，以及明珠台嘅《港生活．港享受》亮相，相信黃碧蓮未來亦有更好的發展。

黃碧蓮甜美笑容真係冇得輸！(IG圖片)

唔知小朋友有冇掛住佢呢？（IG圖片）