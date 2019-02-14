「翻版子瑜」祈錦鈅比本尊更性感　身分並非普通網紅咁簡單

相信好多人都知道，韓國女團TWICE的台灣成員周子瑜今年再度打入「全球百大最美麗面孔」，更高據第二位，蟬聯「亞洲第一」。真的是打遍亞洲無敵手？未必，因為子瑜最大的敵人就是「她自己」，說的是有「翻版周子瑜」之稱的台妹祈錦鈅。子瑜有的樣貌，她有；子瑜沒有的東西，她有。

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當你以為祈錦鈅只是一個普通網紅，僅僅在Instagram裏面有34萬追隨者，不值一提，但有「國民女友」稱號的她其實有另一個身分，她與子瑜一樣都是歌手。

一向有在YouTube分享翻唱片的祈錦鈅最近獲媒體公司Webtvasia Taiwan睇中，簽約成旗下藝人並出推全新單曲《比心小幸福》，她接受訪問時說：「在唱這首歌的時候感覺四周有粉紅色泡泡一直在飄覺得好可愛，嘴角也不自覺上揚。」一圓歌手夢的她之前便接受了密集式訓練，更在跳舞課堂中撞到傷痕累累。

真係瘀晒，陰功！（Webtvasia Taiwan）

祈錦鈅已經和周子瑜一樣成為歌手。（Webtvasia Taiwan）

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