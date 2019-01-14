【勁歌金曲2018】慘食JW大檸檬　吳業坤：唯有等下次啦

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吳業坤今日（14/1）出席在尖沙咀舉行的《陳國峰1st Live 2019》發佈會活動，一眾big boys club兄弟林盛斌、梁競徽、王梓軒、范振鋒、吳業坤等人到場支持打氣。坤哥回想起與陳國鋒（Penny)的關係，彼此相識不經不覺將近十年：「由佢30歲認識佢，識到我現在30歲，可以話係一個傳奇，好開心佢好似哥哥咁照顧我啦，去到好似一個平輩之間，大家互相扶持嘅關係，我覺得係一個好奇妙嘅事。」

陳國鋒邀請坤哥擔任演唱會嘉賓，坤哥笑話：「佢都仲未畀錢我，哈哈，我哋兄弟講心唔講金嘅。」（陳順禎攝）

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早前《勁歌金曲頒獎典禮》中，大會司儀宣布吳業坤得獎後，坤哥企圖與JW來過擁抱，但慘被食檸檬。坤哥回應此事說：「你問返JW啦，其實我有同佢講如果我有機上台可唔可以攬一攬你？JW就話:『如果你上先算啦。』點知⋯我見到吳若希有得攬柏豪，我隔離阿鄭俊宏攬JW，但Jw又唔畀我攬，唔梗要啦為有下一次啦，不過我估佢未分手都唔會畀我攬，不過可能分咗手都唔會畀我攬，哈哈。」

坤哥希望新的一年有一段美好姻緣降臨。（陳順禎攝）

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