【情人節】 MIRROR成員與粉絲過第一個情人節：想約花姐食個飯

人氣男團MIRROR其中三位成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Anson Kong（江熚生）昨日（14日）出席商場情人節活動。三人大唱情歌冧粉絲，最後更合體唱了一首《戀愛達人》送給粉絲們。被問到三位男生除了今天的活動，有沒有其他情人節慶祝活動，Anson Kong說：「我哋可能陣間會自己食個飯，簡單咁度過，因為對今日情人節都無乜概念。」 Anson Lo就想約經理人花姐和寶姐吃個飯，但他說：「佢哋都應該唔理我哋㗎啦。」

MIRROR成員Anson Lo，Anson Kong和姜濤今昨天都商場出席活動，實行與粉絲們一同過第一個情人節。（葉志明攝）

三位男生有沒有一些難忘的情人節呢？姜濤搶答說：「我覺得最難忘係今日，人生無一個情人節係今日咁難忘。」Anson Lo就自爆自己的浪漫行為，原來他試過情人節時自己不在香港， 但買了一束花寄到女友家。不過他說：「我自己覺得難忘囉，唔知佢覺得難唔難忘啦。」而Anson Kong就表示最sweet的是跟女友在外地旅行過情人節。姜濤則在旁搞笑說:「好酸啊！好酸啊！」他們都表示希望先專注工作，暫時沒有找個情人的打算，Anson Kong又說：「同埋我哋想喺呢段時間真係可以好focus喺自己嘅事業度，因為其他嗰啲野阻住我哋嘅，花姐話『唔好！』」 姜濤表示：「當住我哋fans全部都係情人。」姜糖們聽到應該冧爆吧！

MIRROR各成員都有不斷進修不同方面的才藝，以展現給大家看。（葉志明攝）

早前MIRROR有講過會各自進修、學習不同方面的才藝。Anson Lo說大家都會學的是唱歌， 另外有幾個成員會去做gym練大隻，又有成員會學樂器。下個月開始公司會安排他們十二人學演戲。姜濤就強調他們一定會繼續學跳舞，因為他們是男團，所以他希望他們的舞蹈會越來越整齊。而被問到大家的唱歌技巧都有進步，Anson Kong坦言：「我覺得大家（唱歌）都好咗啲，因為喺演唱會開頭同埋之前無學咁多，成日唱都會好擔心，但係依家我哋學多咗之後，即係唔係話依家好好，但會有個概念知道點樣去唱。」至於關於他們三人也有份主演的ViuTV新劇《信任的遊戲》，Anson Lo就說仍是在初步進行中的階段，大概知道了劇本、劇情和各人的角色等 ，粉絲們請期待一下吧！

姜濤表示自己最想做跳唱歌手，所以會繼續學習，繼續加油。（葉志明攝）