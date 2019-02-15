【友人抱抱】 鄭融與JW化解恩怨　更大爆欣宜有玩交友軟件

王灝兒（JW）、鄭欣宜（Joyce）和鄭融（Stephanie）昨日（14日）在旺角麥花臣場館舉辦了屬於她們三人的《友人抱抱音樂會》，一同慶祝情人節。音樂會完畢後，JW跟Stephanie異口同聲表示因為今天要做音樂會，所以要跟另一半補祝情人節。JW說：「其實我今日唱歌嘅時候，已經多啲望住佢（男友）嗰邊，令到佢覺得我哋係有一個connection，咁但係都要補返嘅。」而Stephanie也直言從農曆新年開始，每天都忙於準備昨天的音樂會，所以也要和男友補祝一下情人節。

在台上，JW唱《講不出聲》前，大爆曾經誤會過Stephanie跟前男友親吻過，因為JW只知道該名女子叫Stephanie Cheng，所以一直懷疑是鄭融。不過，原來這只是一場誤會。JW說：「其實好早已經化解（恩怨）咗㗎啦，只不過我從來都無去話畀融融（Stephanie）聽有呢件事發生過。」Stephanie就大聲說：「好得人驚啊呢件事！我就即刻問佢誤會咗幾耐，佢到依家都話係一段長嘅時間，都唔知幾長啊？識咗佢咁耐，但做今次呢個show好開心嘅，因為同 Joyce、Joey（JW）大家嘅交流多咗啦，我好鍾意呢種感覺，真係一個好好嘅機會。」

原來Joyce在開show前送了花給JW和Stephanie。（梁碧玲攝）

Joyce在開場不久後唱了一首慘情歌《無表面傷痕》，並道：「講個秘密畀你知，我曾經差啲結左婚。」然後更真情剖白自己現在的愛情觀。二人被問到此事時，Stephanie回應：「我哋因為呢個show，約埋一齊傾偈，將自己嘅故仔同經歷，希望分享出嚟，然後睇吓可以點樣擺落個show度。聽到佢（Joyce）嗰啲又真係幾慘，好多都好大impact咁。」她們更大爆在構思音樂會時，Joyce更問她們：「其實有啲嘢我從來都無話畀人知，係我有玩Tinder，但係我又唔介意話畀人知，你想唔想我哋喺呢度講？」所以就有了在台上Stephanie爆Joyce玩Tinder 的一幕。