【有片】張智霖袁詠儀愛犬好識做戲　被封狗界梁朝偉

圈中有不少愛犬之人，當中張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）家中就養了兩隻小狗，一隻叫「帶金」，一隻叫「來福」，名字都是靚靚取的，據說Chilam 本來想為愛犬改正常一點的名字，但老婆喜歡就依她，非常有愛。

靚靚和Chilam 的愛犬帶金。（網上圖片）

Chilam今日在IG 上載了一條帶金的短片，影片中的帶金用一個非常憂鬱的眼神看著鏡頭，背景音樂是王菀之翻唱的《幻影》，帶金眼眶有一滴眼淚幾乎要溢出，非常陰公豬，然後Chilam 給了牠一片蘋果，帶金吃完之後又再chok 出一個憂鬱樣，嗰滴眼淚幾乎要流出來了，Chilam說：「冇喇，我都冇喇，你咁慘個樣都冇用㗎。」說罷帶金見都沒有食物了，唔使再扮慘豬，就調轉頭走開。果然是一個戲子，連Chilam 都忍不住說帶金是「影帝」。

話晒帶金都出身演藝世家，總有些演戲天份，呢個憂鬱的眼神，真係有幾分似朝偉。（影片截圖）

在 Instagram 查看這則貼文 影帝 張智霖 Chilam（@cheung_chi_lam）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 14 日 下午 7:51 張貼

帶金平日就很有性格，有一次靚靚上一載一條短片，帶金躺在床上，靚靚溫柔地叫牠出房，Chilam 笑指牠最討厭出房，還示範一推牠屁屁，牠就會罵人，果然Chilam一碰牠pat pat ，牠馬上就會發出低吼，完全無面畀，非常搞笑。

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