李天翔不受重用宣布離巢：係第三男主角但唔代表啲咩！

農曆新年過後，除了是不少打工仔轉工和跳槽的黃金檔期外，原來演員亦都一樣。繼40歲的蓋世寶不滿再被TVB減人工，決心不再續約後，日前又輪到一樣是兒童節目主持出身的李天翔在IG宣布離巢，將於今年5月正式與TVB結束23年的賓主關係，並留言：「今天作出了決定，離開並不代表放棄、灰心，只希望往後的路可以走得更遠，感激一直陪伴著我的粉絲們。謝謝您們的愛和支持！」

42歲的李天翔1995年考入TVB 藝員訓練班正式開始藝員生涯，入行後被派去主持兒童節目，分別擔任過兒童節目《閃電傳真機》和《至Net小人類》的主持，當中以教授常見錯別字的《認字特警》內所扮演「認字唔認人」（認字不認人）的「認字特警編號999」，更是深受小朋友喜愛，是不少小朋友的偶像哥哥，更讓他獲得「認字特警」的外號。

以黑白相宣布離開！（IG圖片）

李天翔新年新開始，決定離開TVB靠自己！（IG圖片）

離開兒童台後，李天翔被安排入戲劇組，飾演過不少角色，但就以反派角色聞名，他從2008年開始常演強姦犯，對手戲常常都是知名花旦，包括《鳳凰四重奏》姚子羚、《金石良緣》鍾嘉欣、《銀樓金粉》胡定欣、《張保仔》陳凱琳和《果欄中的江湖大嫂》馮盈盈，一度被外界揶揄「「姦遍全電視台女星」，更被網民封為大台「御用強姦犯」。有傳此事讓他相當尷尬，早就萌生退意，不過與TVB的多次討論後，都是無疾而終。

惡起上嚟，真係好得人驚！(電視截圖)

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其實早在2015年，李天翔主動向TVB要求轉為兼職演員，當時他更指：「我不想坐以待斃，我要主動出擊，自己去找機會，北上又好和其他電視台合作亦可，我想自己爭取，可能一個機會都沒有，但我想嘗試。」雖然轉了合作形式，李天翔近年都有相繼出演劇集《巾幗梟雄之諜血長天》、《蘭花刼》、《果欄中的江湖大嫂》和《宮心計2深宮計》，他更在新劇《解決師》中擔任第三男主角，開始受到重用。

在《解決師》中是第三男主角！（IG圖片）

被問為何受到公司重用時反而選擇離開，李天翔接受《香港01》訪問時表示：「點解會覺得開始重用我呢？（在《解決師》已經是第三男主角。）都算係第三，但唔代表啲咩。（係咪公司唔夠誠意？）公司有找我傾約，只是我自己的決定。」

又一好戲之人講BYEBYE！（IG圖片）

希望天翔有更好的發展！（IG圖片）

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