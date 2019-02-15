無綫熱播內地劇《皓鑭傳》愈播愈緊湊，劇中大家除了關注男女主角李皓鑭（吳謹言飾）同呂不韋（聶遠飾）的故事發展之外，當中有一個角色就最引人討論。他就是嬴異人（茅子俊飾）同李皓鑭之子嬴政（佟夢實飾），皆因佟夢實的外形加演技，令他被封為「史上最帥嬴政」，但大部分網友就認為始終難鬥贏林峯版（尋秦記）的嬴政，因為他將人物角色演繹得太到位深入民心，是許多人心中難以取代的嬴政「前無古人後無來者」十分誇張。

佟夢實因為外形亮眼，而被網友封為「史上最帥嬴政」。（網上圖片）

歷來電視劇作品中超過20位男星演過嬴政一角，包括張豐毅《秦始皇》﹑于和偉《楚漢傳奇》﹑羅嘉良《古今大戰秦俑情》﹑羅樂林《大刺客》…不過對於年輕一輩的網友來說，其中張彬彬《秦時麗人明月心》同佟夢實《皓鑭傳》版的嬴政就被讚是「史上最帥嬴政」，果然小鮮肉是最當道。

26歲的佟夢實飾演嬴政的確好型，擁有183CM高大身材的他身穿古裝完全撐得起，而且五官立體特別有男子氣概，將人物的霸道同無理個性配合得相當好，在劇中經常展現出年輕時期嬴政力爭上游一面，就連他自己都非常欣賞嬴政的狠勁。網友除了被他的外形吸引之外，特別喜歡他的「惡樣」表情覺得有征服感「就喜歡你凶我」﹑「霸道帥氣」﹑「最符合眼緣的贏政」…Man爆氣質令他人氣急急上升。

佟夢實在劇中的「惡表情」最令網友賣帳。（網上圖片）

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除了佟夢實之外，在《秦時麗人明月心》中飾演嬴政的張彬彬，亦是大家公認的靚仔版嬴政。26歲同是身高有183CM的他，正正因為本身擁有高貴氣質，而演繹嬴政時完全有王者氣息，一舉一動特別引人入戲。特別在劇中他持劍揮殺敵人時連眼都唔眨最引人拍案叫絕，威震天下霸氣側漏特別迷人「迷人的小眼神」﹑「眼神很勾人」﹑「妥妥的帝王相」…令他有「最帥千古一帝」的封號。

張彬彬因為眼神夠殺，而被有「最帥千古一帝」的封號。（網上圖片）

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雖然兩大小鮮肉均被獲好評是靚仔版嬴政，但在絕大網友心中林峯版的嬴政才是無可取替。當年只有21歲的林峯外形上非常黝黑，不算是靚仔一名，但勝就勝在他年紀輕輕演技相當了得，將落魄文弱一面轉變到心狠手辣，面不改色的殺人眼神演的太到位，正因為如此令人難以忘記，更漸漸成為了大家記憶中固定的秦始皇形象。

林峯版最令觀眾難忘。（網上圖片）

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