網友一夕痛失40包人奶　哺乳媽咪林芊妤感同身受：滴滴皆辛苦呀！

香港競爭越來越大，為了讓寶寶嬴在起跑線，每位新手媽媽都無所不用其極，最基本當然是由哺乳開始，媽媽們都珍而重之地將母乳留給孩子，希望讓寶寶健康快樂地成長。網上有不少群組讓母親們交流哺乳訊息，近日就有媽媽分享了一則慘痛經歷，令媽媽們看到不禁心頭一顫。

事主在群組上分享痛失一批共40包母乳的經過，她透露家中工人姐姐為了用熨斗燙衫，由於沒有足夠插頭而將保存母乳的雪櫃插頭暫時拔去，而事主老公因為身在廚房而未發現她的舉動，結果到事主回家時才發現插頭已被遺忘，整批母乳經已解凍未能提供寶寶所用，衝擊之大就好似遇上血淋淋慘案，足以令媽媽們崩潰。

尋常人眼中只是一個普通雪櫃，但對母乳媽咪而言，這個畫面就好似血淋淋的慘案。（網友分享）

事件引起群組中媽媽的關注，好多人都表示會忍不住鬧爆工人姐姐，亦有媽媽們即時組織起「智囊團」，安撫事主並商討如何運用已解凍的母乳。而身為星級媽媽的林芊妤（Coffee）亦感同身受，得知事件的她表示：「真係好慘呀，因為滴滴皆辛苦！所有媽咪都會有同感。如果畀我遇到呢嘅事，亦都只能睇開啲。」

Coffee相信由懷孕到戒奶的媽媽們，見到呢個post都會覺得心痛。（Instagram）

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Coffee產子四個月至今以全母乳餵哺囝囝，自言奶量大的她每日約能保留兩包奶，以備不時之需，根據她估算，如事主一樣保存到40包奶，扣除供寶寶所用的份量最理想也要約一個月時間，若然是奶量少的媽媽更難以看到雪櫃囤滿奶的畫面。問到會如何處理已解凍的母乳？Coffee建議事主可以用作沖涼之用：「因為我囝囝好多時都唔肯飲雪櫃的奶，有些奶已放超過三個月，我都會拎來畀佢沖涼，僅僅係咁嘅原因已經覺得好心痛喇！無法想像事主成批冇晒幾咁傷心，若果唔係返工，都好難每日幾次坐低大半個鐘去泵奶，若果係全職媽咪仲更辛苦！」

Coffee指已解凍或已冷藏一段時間的奶，或可以用來讓寶寶沖涼用，有指可以增強抵抗力及預防皮膚病。（Instagram）

Coffee指除了囝囝有時會拒絕「冰鮮奶」，並要身兼全職工作外，自己尚未遇上過不幸事件，產後專注於孕婦瑜珈的她亦聽過不少母親們的分享，絕大部分人都受奶量越來越少所苦，更因「表現」產生壓力形成惡性循環。Coffee建議媽媽們絕對不要產生壓力，更不應透過節食減肥，或考慮以運動做到減肥及排解壓力的效果。問到可有增加奶量的招數？Coffee說：「真係唔敢講係秘訣，但我最常係食肉餅、飲豬手湯。」

Coffee為保持奶量亦下了不少苦功，例如食肉餅以及飲豬手湯，更提醒媽咪們絕對不可以節食減肥。（Instagram）

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