鍾舒祺李恒韜以紋身作婚戒　情侶間至死不渝的選擇

每對新人對結婚戒指都有不同的追求，有人喜愛大牌子，無懼同人撞款；有人追求獨一無二，親自設計款式；亦有人就地取材，像蕭正楠和黃翠如就選了以餐具做的Spoon Ring作為結婚戒指。33歲歌手鍾舒祺（Sukie），在情人節與樂隊Ever結他手李恒韜注冊結婚，對於結婚戒指，他們有自己的一套想法，就是將戒指紋在身上。

鍾舒祺（Sukie），在摯親好友的見證下，在情人節與樂隊Ever結他手李恒韜注冊結婚。（IG圖片）

鍾舒祺和李恒韜選擇去紋身作為婚戒。（IG圖片）

大多數人會選擇鉑金作為婚戒的材質，永遠不會褪色的鉑金象徵永遠不會逝去的愛情，而紋身戒指的象徵意義，似乎比鉑金還來得更極致一點。紋身戒指是最義無反顧的一個選擇，一旦紋上身，就不能脫下來，即使是做雷射激光，也不能將圖案完全磨滅。選擇紋身戒指，代表二人承諾一生一世走下來，永不分離，至死不渝，Sukie 在IG說：「我們對對方作出承諾，從今起，相愛至死。」

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Sukie 回覆《香港01》，紋身圖案是各自的名字「S」和「To」，刻在對方的無名指上，「紋身夠刻骨銘心，係我哋有史以來為對方做過最浪漫的事！紋身都痛㗎，咁樣我哋永遠都記得。」

紋身戒指在外國已經流行了一段時間，不知道會不會成為你們的婚戒之選？點擊圖片：

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