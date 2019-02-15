【早霸王】女聽眾為咗型唔接受道歉　森美：愈氹只會令人愈忟

女聽眾Emily話男友識佢嘅時候已經知佢係惡底，試過撒嬌，但遭男友叫佢「唔好咁啦」，森美聽完之後話。「佢喜歡你豪爽，但唔係鍾意你串佢嘛。」

道歉真係一門好高深嘅學問，女聽眾Emily致電《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」話想同男友道歉，原因係自己發脾氣兼且要型，結果唔小心過咗火，搞到男友嬲咗，幾日都表現冷淡，就連情人節Emily送禮物去男友公司，對方都只係得句「多謝」。而係嬲豬前夕，Emily先啱啱同男友去完歐洲旅行，新年亦有去對方屋企拜年，之不過，就喺初四時，Emily同男友睇完戲之後，男友就急急腳走人，原係因要去朋友屋企玩。「我係嬲佢睇完戲要各自走，佢過往都會送我返屋企，當晚有喺Whatsapp講咗啲唔好聽嘅說話，同埋我要佢講出我嬲啲咩，但佢就只係不停道歉同話自己唔啱。」其實當自己錯咩都唔知嘅時候，又點會講得出錯咩呢……

森美話大家都應該睇下佢本《每個人心裏都有把愛情尺》學習愛情。

嬲咗幾日，男友提議周未見面，Emily話自己由於仲嬲緊，所以都唔係好理會。「其實係想見，但要型嘛，結果到夜晚食飯先叫佢。」見面後，男友繼續係「唔好嬲」而Emily一於「繼續嬲」，結果成餐飯都食得非常唔愉快，之後二人亦減少聯絡，而男友更與友人討論到底「係責任定愛」。講到呢度，森美就認為男友愈氹，女友只會愈忟，最應該做就扮無嘢，並謂「如果佢係唔愛你，你嬲一分鐘，佢都可以同你拜拜，你唔需要自責，因為唔係你做左咩唔鍾意你，而係佢本身或者已經唔鍾意你。」Emily似乎仲未明當中道理，更指二人之前先去完旅行（雖然旅行期間都有鬧交同發脾氣），但森美同小儀都認為一齊旅行並唔代表什麼。

嬲人其實都好講技巧，如果好似Emily咁就好易出事。

森美指每個人喺愛情世界中都有把尺，並認為如果Emily如果真係愛男友多啲的話，就唔會有「要型」嘅舉動，而對方睇完戲之後急急腳去朋友屋企玩，都係因為「愛自己多啲」，講完之後，Emily似乎開咗竅，仲話自己從來都無諗過呢個「愛多啲」嘅問題。講到型，Emily透露本應16號同男友慶祝情人節，亦都訂咗檯食飯。「我發脾氣話要取消，仲比埋email佢睇cancel咗，但其實我轉頭有打返去re-book」



森美分析「愛自己多啲」定「愛對方多啲」講得好好。

電話接通男友阿豪，不過當佢知道女友呢個打去電台嘅舉動時，似乎有少少錯愕，仲話唔使咁公開。Emily亦都鼓起勇氣表示:「我其實好想同你食飯，我唔想我哋咁樣，想好似之前咁，你唔好唔聽我電話啦。」係森美助攻下，阿豪亦答應聽日一齊食飯，至於食完會唔會背脊骨落，就真係要睇下Emily造化啦。





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