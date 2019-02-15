【後生仔傾吓偈】馮盈盈製造驚喜變鬧交收場　被男友超毒舌傷盡心

由於寶寶唔喜歡驚喜，所以FYY話生日去邊食飯、送咩禮物都會預先講明。

最新一集《後生仔傾吓偈》以情人節為題，「港女」馮盈盈竟然認為唔慶祝情人節都可以，原因係男友寶寶身邊有唔少愛情長跑人士，發現他們去到後期已不會再應該什麼節目，而最好嘅禮物係陪伴。同女友出名感情好嘅6號聽完就認為慶祝其實係尊重同心意，仲問FYY係未可以接受到兩個人喺屋企睇電視，又笑言「可能到時全屋都係名牌」FYY就話名牌唔一定要有，並指「因為自己都有能力擁有，女人最緊要都係靠自己，唔應該靠男人施捨，我絕對唔會要求男友送，有的話係BONUS。」6號聽完都話FYY完全係四重標重。



6號認為情人節一定要慶祝，因為係尊重同心意。

之後眾人講到情人節驚喜時，FYY就話自己唔會再製造驚喜，因為早年佢為同寶寶慶祝生日時，特意夾埋未來老爺呃寶寶，結果搞到寶寶有少少嬲。「之後大家都討論過，因為俾過好多次驚喜但又失敗，然後仲要鬧過好多次交。」FYY仲話被寶寶指責過製造驚喜純粹因為自我感覺良好。「佢話我想自己係個有心思的女友，但無喺佢角度出發，話『呢啲嘢真係幫到我咩？你只係從你角度出發，覺得我會開心咩？但實際我係無開心囉。』」FYY話雖然有同寶寶強調係想佢開心，但寶寶結論都係一樣「無囉，呢件事我係唔開心。」聽完大家係未都覺得FYY好慘，６號仲加多腳話「係好hurt，但又好真。」



FYY呢個情人節都應該過得好sweet。

雖然寶寶話唔鍾意「驚喜」，但情人節當晚，FYY IG Story就上載咗一後條由寶寶所拍嘅片段。影片中，電梯門一打開，FYY見到寶寶拎住花等自己似乎十分驚喜，更即時由呆滯變成冧樣，並大叫寶寶嘅暱稱，寶寶之後問FYY鍾唔意鍾意紮花時，FYY冧得更加嚴重，係咁點頭示好……寶寶呢啲係未叫「有口話人無口話自己」呢?!