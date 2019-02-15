港鐵站被陌生男指認是女騙徒　陳婉衡：唔知佢白撞定有問題

陳婉衡（Alycia）身為藝人，大家都會以為她見過不少狂蜂浪蝶，但事實上機會少之又少，昨日（15日）終於讓Alycia遇上一單烏龍事，被嚇得驚魂未定的她更將事發經過，放到社交網站與網友分享。

陳婉衡被嚇到面都青埋，亦係要定定驚先得。（Instagram）

Alycia在Instagram分享指，原定乘搭港鐵去上跳舞堂，突然間有男子上前指她欠錢，更用手機追拍她。Alycia留言說：「無啦啦有位男士走埋嚟話我爭佢錢。全程用手機拍住我，追住我，跟埋我落車都唔肯比我走又話要報警。我好驚諗住搵港鐵職員求助。」

想不到男子更先Alycia一步報警，當警員到場見到該男子與又驚又怕的Alycia都不禁有些混亂，即時將二人分開並帶到港鐵站內的警局，在港鐵職員與警員協助下，以干犯港鐵附例警告並要求該名男子刪除片段，事件才得以解決。

陳婉衡早前去了泰國鬆一鬆，未想過回港後會如此黑仔。（Instagram）

Alycia接受《香港01》訪問，指該男子憑聲線指認她是女騙徒，她無奈表示：「佢話我認得你呀，你係新加坡人嘛，然後講了一個英文名，不是我的名字，當時不知道對方是認錯人、白撞還是有問題，有嘗試與他溝通解釋，但佢係完全唔聽，更拎手機拍住我，仲話報警。」Alycia就指今次事件未致於有損失，不過就嚇到驚魂未定大呻好黑仔，加上糾纏了一段時間而錯過了跳舞堂。

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