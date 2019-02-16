【觸及真心】劉寅娜大膽惡搞IU　搞笑重演好姐妹經典廣告

由劉寅娜和李棟旭主演的tvN韓劇《觸及真心》，近日成為韓劇迷之間的熱話。除了是兩位主角繼《鬼怪》後，再續前緣外，兩人劇中有趣的互動，睇到一班劇迷心癢癢。而劇集另一個吸引之處，就是編劇惡搞多套人氣韓劇，今次竟然到劉寅娜好友IU？

《觸及真心》第二集中，吳允書（劉寅娜飾）的社長分享，當年在路上發掘她做明星的故事。社長講到14年前，他在路上買完鯛魚燒後，遇上搶朋友食物的劉寅娜。劉寅娜搶走朋友的鯛魚燒後，擺出多個美味的表情，吸引了社長的目光。而出道後的劉寅娜，亦是憑著同一情境的朱古力廣告而爆紅，大讚她的美貌。看到這一幕，相信不少粉絲都覺得劇中的畫面，似乎似曾相識，原來真實的廣告主人公是國民妹妹IU？

社長因在路上見到學生時代的劉寅娜，其後發掘她走上演藝之路。（影片截圖）

似曾相識的畫面，原來靈感來自好姐妹IU的廣告？（影片截圖）

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IU於2018年成為樂天Ghana朱古力的代言人，當時與男模特兒拍的廣告，可說是非常深入民心，就連劉寅娜都忍不住重演一次。劉寅娜之所以夠贍惡搞IU，全因兩人是情同姐妹的好閨密，於2010年拍攝《英雄豪傑》時結緣。雖然兩人年齡相差11歲，可是劉寅娜就曾在訪問中提過，IU是她最親近的朋友，亦是她可愛的妹妹。《觸及真心》開拍時，IU都有為姐姐送上咖啡車和餐車應援，規模更是相當大。見到兩人感情親密，粉絲都默默期待，未知IU會否有機會客串一下呢？

IU為劉寅娜準備咖啡車應援，再一次證實兩人的好感情。（網上圖片）