【開心速遞】朱凌凌真愛唔係安仔　吳偉豪與落選港姐姊弟戀？　

《愛·回家之開心速遞》中飾演「朱凌凌」的大隻靚仔吳偉豪，​因在劇中經常展現肌肉而成為新一代TVB小鮮肉的代表，六嚿腹肌加上完美笑容，真是迷倒萬千少女。劇中「朱凌凌」與「安仔」金城安（周嘉洛飾）的「HeHe的愛」亦成為劇集的看點之一。不過，吳偉豪的「真命天子」大有可能不是周嘉洛，而這位上屆落選港姐。

早前吳偉豪同鄧美欣的合照曝光，兩人坐得勁埋，睇睇下又幾登對喎。（IG圖片）

現年25歲的鄧美欣（Venus）參選前為一名酒店客戶服務主任，在2018年香港小姐競選裏面雖12強止步，但選舉後同樣入讀2018年藝員訓練班（短期）後簽約成為藝員。雖然她還處於超級新人階段，還未參與劇集拍攝，但她在參選香港小姐之時，就已獲得不少網民關注以及支持。其實，吳偉豪與鄧美欣都頗為登對，未知他們會否考慮一下對方呢？

左至右，焦浩軒（艾頓壯）、 鄧美欣、李明芙、李芷晴、吳偉豪（朱凌凌）。（IG圖片）

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