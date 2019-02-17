【羅曼史是別冊附錄】李鍾碩再演姊弟戀　盼拍住李奈映創佳績？

由李鍾碩和李奈映主演的韓國tvN電視劇《羅曼史是別冊附錄》昨晚播出第七集錄得4.962%收視，比上星期日播出的第六集（5.064%）微跌0.102%，仍佔據當日有線台收視冠軍。《羅曼史是別冊附錄》是李鍾碩入伍前最後一部演出的韓劇，而且和年長10年的李奈映合作，所以在播出前已受到劇迷關注。

《羅曼史是別冊附錄》收視平穩，若要再上一層樓，就要看劇情會否有突破。（網上圖片）

其實在《羅曼史是別冊附錄》之前，李鍾碩也曾與年差10年的李寶英合演SBS電視劇《聽見你的聲音》，演繹懂讀心術的少年與無良律師之間的故事，兩人之間的愛情令觀眾非常動容，而劇集故事情節也觸動觀眾心弦。《聽見你的聲音》2013年在韓國首播時平均收視達19.1%，大結局錄得最高收視26.2%。李鍾碩和李寶英不但憑《聽見你的聲音》橫掃第50屆百想藝術大賞、SBS演技大賞、第二屆大田電視劇節、第6屆韓國電視劇賞等多個頒獎禮，李寶英更勇奪SBS演技大賞的最高榮譽大賞，因此劇迷均好奇李奈映和李鍾碩合作，會否再創佳績呢？

李鍾碩和李寶英相差十歲，不過感情戲沒有令觀眾感突兀。（網上圖片）

2013年，李鍾碩和李寶英主演的《聽見你的聲音》大收旺場。（網上圖片）

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另外，《羅曼史是別冊附錄》第七集講述李鍾碩（飾演車恩浩）目睹李奈映（飾演姜丹伊）約會，心裡不是味兒。為了成功追求李奈映，李鍾碩鼓起勇氣向對方表白，不過李奈映卻誤以為男方開玩笑而狠狠拒絕。李鍾碩何時才能成功追求李奈映，實在耐人尋味。

眼見李奈映與他人約會，李鍾碩當然感到心酸。（影片截圖）

究竟李鍾碩和李奈映能否修成正果？（影片截圖）

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