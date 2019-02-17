【渣打馬拉松2019】湯怡首次跑全馬成績超徐濠縈：我出年會再跑！

連續七年參加渣打馬拉松的湯怡（Kathy）今日（17日）首次出戰全馬賽事，Kathy坦言本應在三、四個月前開始勸操，但由於忙於拍劇，自己只能盡量一個月練習一、兩次，幸好仍以4小時15分鐘跑完全程42公里，比去年女藝人最佳成績－徐濠縈的4小時16分還要快。Kathy坦言對自己成績非常滿意：「我本來預4個半至5個鐘完成㗎！」

Kathy指跑步對她來說能夠挑戰和突破自己，一向參加半馬賽事的她今次下決心參加全馬原來全因一個承諾：「我同大家講咗如果我兩個鐘內完成到半馬嘅話就跑全馬喇，我相信出年都會再跑全馬嘅！」

湯怡（Kathy）以4小時15分鐘完成人生首個全馬賽事。（梁碧玲攝）

全馬賽程全長42公里，漫漫長路，Kathy表示笑言只是一直拿著手機監視自己的進度，沒有依靠音樂力量，只憑自己的意志力完成賽事。她坦言西隧的斜段最難捱，只能靠意志完成：「我捱埋佢就到終點㗎喇！」雖然難捱，不過Kathy從未想過放棄：「冇！點都會行返嚟嘅，我唔會放棄嘅，始終我唔係為求成績，只求完成。」

雖然今日天氣潮濕，又下住毛毛雨，但她笑言這樣的天氣反而跑得比較輕鬆。（梁碧玲攝）

這年在人生上遇上不少經歷，感情路上亦有巨大轉變，Kathy笑言跑步是她快樂的泉源：「做運動係令我開心嘅，又帶到好多正能量畀我，朋友都係，所以令工作上或者事情上有個動力。」

Kathy表示跑步能令她快樂，並承諾下年會繼續突破自己。（梁碧玲攝）

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